Khoảng 4h43 ngày 30/7, tại khu vực trụ 67 cầu Thăng Long (phường Phú Thượng, Hà Nội), hai xe tải va chạm trực diện.

Thời điểm trên, xe tải biển số 49C-200.XX do anh Đỗ Hoàng Duy T. (SN 1988, quê Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ nội thành ra ngoại thành. Khi đến khu vực trụ 67, xe va chạm với xe tải biển số 89H-083.XX do anh Bùi Văn H. (SN 1991, quê Phú Thọ) cầm lái theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin và hai phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu Thăng Long. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 điều động một xe chữa cháy, một xe cứu hộ, một xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến triển khai cứu nạn. Đội PCCC&CNCH khu vực 14 cũng tăng cường một xe cứu nạn, một xe chỉ huy và 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Cảnh sát cắt phá cabin để cứu người mắc kẹt. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn. Đến 6h05, hai tài xế được đưa ra khỏi cabin an toàn và chuyển đến Bệnh viện E cấp cứu.

Phần đầu ô tô tải BKS 49C-200.XX bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Đình Hiếu

Để xử lý hiện trường và tránh ùn tắc, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Phú Thượng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera hành trình và camera an ninh khu vực phục vụ điều tra.

Lực lượng CSGT đồng thời phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện lưu thông lên cầu Thăng Long. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.