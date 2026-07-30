Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA), nội dung về quãng đường sát hạch thực hành trên đường trường đối với xe ô tô đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đơn vị, địa phương.

Trước đó, dự thảo đưa ra đề xuất nâng quãng đường sát hạch lên mức tối thiểu 10km. Tuy nhiên, 56 ý kiến đóng góp cho rằng con số này là chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhiều ý kiến cho rằng đường sát hạch kéo dài 10km chưa phù hợp với thực tế. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể, tỉnh An Giang nhận định quãng đường 10km là quá dài, gây khó khăn lớn trong việc bố trí thời gian, phương tiện và nhân lực. Việc kéo dài quãng đường thi cho mỗi thí sinh sẽ làm giảm đáng kể số lượng người được sát hạch trong ngày, dẫn đến tồn đọng học viên và gây ức chế tâm lý cho người chờ đợi.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lo ngại chi phí xăng dầu tăng cao (ước tính gấp nhiều lần hiện nay) sẽ đẩy lệ phí sát hạch và học phí lái xe lên cao, gây tốn kém không cần thiết cho xã hội.

Một vấn đề khác được các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Lai Châu nhấn mạnh là hạ tầng giao thông không đồng bộ. Để tìm được một đoạn đường dài 10km hội đủ các yếu tố như ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, đường sắt, đường cao tốc là điều "bất khả thi" tại nhiều tỉnh miền núi hoặc vùng sâu vùng xa.

Thậm chí, nhiều ý kiến đề xuất không nên đưa nội dung thi trên đường cao tốc vào bài sát hạch thực tế vì thí sinh mới chưa có kinh nghiệm, tâm lý còn hồi hộp, lưu thông tốc độ cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chốt phương án tối thiểu 5km, bỏ nội dung thi cao tốc

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các kiến nghị, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo.

Theo đó, quãng đường sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng được rút ngắn từ 10km xuống còn tối thiểu 5km. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng quyết định bỏ nội dung sát hạch trên đường cao tốc.

Đối với các nội dung khác như chuyển làn hay chấp hành tín hiệu đèn giao thông, việc sát hạch sẽ được thực hiện linh hoạt căn cứ trên điều kiện thực tế về hạ tầng và tổ chức giao thông của từng địa phương.

Ngoài việc điều chỉnh quãng đường, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, dự thảo mới cũng sẽ quy định cụ thể hơn các thao tác, yêu cầu đạt được và số điểm trừ trong quá trình sát hạch đường trường để tránh việc chấm điểm cảm tính từ sát hạch viên.

Lộ trình áp dụng bài sát hạch thực hành lái xe trên đường theo quy định mới dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/3/2027. Khoảng thời gian này được cho là đủ để các trung tâm sát hạch và cơ sở đào tạo chuẩn bị về hạ tầng, phần mềm và nâng cấp thiết bị giám sát.