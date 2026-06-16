Bộ Y tế ngày 15/6 cho biết sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, cơ quan này nhận được nhiều ý kiến kiến nghị liên quan chính sách BHYT.

Theo đó, cử tri Hà Nội đề xuất nghiên cứu ban hành chính sách miễn phí BHYT cho người dân từ 65 tuổi trở lên. Cử tri Đồng Nai đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ BHYT đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Trả lời các kiến nghị này, Bộ Y tế dẫn ra hàng loạt đối tượng chính sách xã hội đã được ngân sách nhà nước đóng BHYT như: Người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng được ngân sách nhà nước đóng 100% mức đóng BHYT.

Cử tri Hà Nội mong muốn miễn phí BHYT cho người từ 65 tuổi.

Ngoài ra, các nhóm được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT như: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Đối với trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia đình, khi tất cả thành viên cùng tham gia thì từ thành viên thứ hai trở đi được giảm trừ dần mức đóng; cụ thể, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất.

Ngân sách nhà nước cũng đóng BHYT đối với thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định; thân nhân của người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và cá nhân có liên quan theo quy định.

Mức hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT được ngân sách nhà nước áp dụng đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ thời điểm nơi đối tượng sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Vì thế, với đề nghị của cử tri Hà Nội, Đồng Nai, Bộ Y tế cho biết "ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét trên cơ sở khả năng cân đối Quỹ BHYT và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách".

Theo Cục Thống kê, số người 65 tuổi trở lên ở nước ta chiếm khoảng 9,3% dân số (gần 10 triệu người).

Một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ người cao tuổi đóng BHYT. Tại Hà Nội, từ ngày 1/7, người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT.

Tại TPHCM, những người từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT. Tổng cộng có hơn 530.000 người thuộc diện hỗ trợ này.

Mức đóng BHYT từ ngày 1/7 theo mức lương cơ sở mới (2,53 triệu/tháng) sẽ là 113.850 đồng/người/tháng.