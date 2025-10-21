Hôm nay (21/10), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Theo nội dung Tờ trình về dự thảo Nghị quyết, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất còn tồn tại nhiều hạn chế như: Tình trạng trả giá cao bất thường, có dấu hiệu thông đồng, dìm giá, thao túng giá và nhiều trường hợp lợi dụng hoạt động đấu giá để trục lợi rồi “bỏ cọc”. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội và tình hình an ninh, trật tự tại một số địa phương.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất nâng mức tiền đặt trước lên tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng mức tiền cọc quá thấp để tham gia đấu giá trục lợi.

Dự thảo cũng quy định xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá không nộp tiền, dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị huỷ.

Theo đó, người trúng đấu giá "bỏ cọc" phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh, như chi phí tổ chức, dịch vụ đấu giá. Quy định này nhằm đảm bảo phù hợp với Điều 361 Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định cấm cá nhân "bỏ cọc" tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ 6 tháng đến 5 năm.

Dự thảo quy định thời hạn cấm cụ thể: Cấm từ 2-5 năm nếu không nộp tiền trúng đấu giá; cấm từ 6 tháng đến 3 năm nếu nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp. Ảnh: HM

Tiếp thu, giải trình để hoàn thiện, đảm bảo sự rõ ràng

Góp ý tại cuộc họp, đại diện Bộ Công an cho biết, quy định tỷ lệ đặt cọc trước kia thấp dễ dẫn đến việc người ta thao túng thị trường. Do đó, việc nâng tiền đặt cọc lên mức 20-50% là hợp lý. Về mức bồi thường thiệt hại, đại diện Bộ Công an cho rằng, không nên quy định "cứng"; đồng thời không nên quy định cấm tham gia đấu thầu trong thời gian dài đối với người trúng đấu giá mà bỏ cọc.

Theo ý kiến của đại diện Bộ Quốc phòng, việc nâng mức đặt cọc từ 20-50% là quá rộng, chỉ nên để khoảng ngắn hơn, bởi việc nâng mức đặt cọc như trên sẽ hạn chế tiếp cận đối với những doanh nghiệp nhỏ, trong khi đó, với doanh nghiệp lớn, mức tăng này cũng không khiến họ e ngại.

Còn theo đại diện Bộ Tài chính, về quy định nâng mức đặt cọc đến 50% thì chỉ nên quy định mức khung như trên, mức cụ thể nên giao cơ quan địa phương quyết định cho phù hợp với thực tế.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đánh giá, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai là rất cần thiết.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh, ông Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phải tiếp thu, giải trình để hoàn thiện, đảm bảo sự rõ ràng. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cũng đề nghị cân nhắc, đưa thêm quy định, tạo sự linh hoạt cho địa phương vào phương án đấu giá để xử lý được những vướng mắc…