Bộ Công an đang đề xuất mức phạt tiền tối đa lên đến 5% tổng doanh thu với các vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật An ninh dữ liệu, trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa lên đến 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó đối với các vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Với các tập đoàn đa quốc gia, mức phạt có thể được tính trên doanh thu toàn cầu nhưng không vượt quá 5%.

Đề xuất được nêu trong dự thảo Luật An ninh dữ liệu đang được Bộ Công an lấy ý kiến đến hết ngày 5/8, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10.

Trước đó, ngày 26/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm; trường hợp không có khoản thu từ hành vi vi phạm hoặc mức phạt tính theo khoản thu có được từ hành vi vi phạm thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định tại khoản 5 Điều 8 thì áp dụng mức phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là 5% doanh thu của năm trước liền kề của tổ chức đó; trường hợp không có doanh thu của năm trước liền kề hoặc mức phạt tính theo doanh thu thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy định tại khoản 5 Điều 8 thì áp dụng mức phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật. Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân là 3 tỉ đồng.