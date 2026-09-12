Ngày 12/9, tại Hội nghị trao đổi chuyên môn về cấp cứu đường không, Viện Y học Phòng không - Không quân đề xuất từng bước xây dựng hệ thống cấp cứu hàng không đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cứu chữa bộ đội, nhân dân, ngư dân tại biển đảo, khu vực địa hình chia cắt và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa.

Theo Đại tá, bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, Viện Y học Phòng không - Không quân, Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, hơn 3.000 đảo lớn nhỏ cùng địa hình 3/4 là đồi núi hiểm trở. Khi có các ca cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng như chấn thương sọ não, đa chấn thương do tai nạn lao động, hội chứng giảm áp ở thợ lặn hoặc biến cố nội khoa đe dọa mạng sống như nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ não, vận chuyển đường thủy mất từ 24 đến 48 giờ - vượt quá xa "khung giờ vàng" trong cấp cứu hồi sức.

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Hải Đăng phát biểu tại hội nghị.

Do đó, cấp cứu đường không bằng máy bay cánh bằng và trực thăng quân sự trở thành con đường cứu sống tính mạng bộ đội và ngư dân.

Viện Y học Phòng không - Không quân đề xuất chuyển hoạt động cấp cứu đường không từ những chuyến bay riêng lẻ sang hệ thống được chuẩn hóa và vận hành thống nhất ở cấp quốc gia.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch, phát triển đội máy bay chuyên dụng phục vụ cấp cứu, thay cho chủ yếu sử dụng máy bay vận tải quân sự được cải tiến theo từng nhiệm vụ.

Theo đề xuất, lực lượng có thể gồm máy bay cánh bằng tầm trung được trang bị cấu hình hồi sức tích cực và trực thăng thế hệ mới có hệ thống tời cứu hộ, sàn y tế cố định. Các phương tiện phải đáp ứng yêu cầu tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân trong điều kiện địa hình phức tạp.

Hình ảnh các lực lượng quân đội diễn tập cấp cứu đường không.

Cùng với phát triển đội bay, mạng lưới bãi đáp trực thăng cần được mở rộng tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện tuyến Trung ương và những khu vực trọng điểm. Qua đó, các đơn vị hình thành chuỗi tiếp nhận, vận chuyển và điều trị liên thông, rút ngắn tối đa thời gian đưa người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp.

Đề xuất xây dựng Trung tâm huấn luyện cấp cứu đường không mô phỏng

Theo Đại tá Trần Thế Tùng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, việc thực hiện cấp cứu trên không hoàn toàn khác với dưới mặt đất.

"Khi thực hiện cấp cứu trên không, người bệnh chịu ảnh hưởng của điều kiện áp suất, mật độ, nhiệt độ và oxy. Do vậy, các nhân viên phải được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu đường không", đại tá Tùng chia sẻ.

Viện Y học Phòng không - Không quân đề xuất xây dựng Trung tâm Huấn luyện cấp cứu đường không mô phỏng. Trung tâm dự kiến có cabin máy bay mô phỏng, có khả năng tái tạo tiếng ồn, rung lắc, sự thay đổi áp suất và điều kiện ánh sáng ban đêm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đây sẽ là nơi đào tạo bác sĩ bay, điều dưỡng bay, đồng thời huấn luyện lực lượng quân y, dân y về chăm sóc và hồi sức người bệnh trong môi trường hàng không.

Thời gian tới, Viện Y học Phòng không - Không quân sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175, Cục Quân y và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, huấn luyện, diễn tập, từng bước hoàn thiện quy trình cấp cứu đường không, đáp ứng nhiệm vụ của viện và Quân chủng Phòng không - Không quân.