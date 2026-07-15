Clip trực thăng đưa người gặp nạn từ đảo Sơn Ca về Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu:

Bệnh nhân là ông P.V.M (sinh năm 1985, quê tại tỉnh Quảng Trị), đang làm tại đảo Sơn Ca thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 10h20 ngày 14/7, trong lúc đang làm việc, ông M. bị ván khuôn từ trên cao đổ sập xuống, đè trực tiếp vào vùng gáy. Ngay sau tai nạn, ông nhanh chóng được đưa đến Bệnh xá đảo Sơn Ca để cấp cứu.

Trực thăng đón bệnh nhân từ đảo Sơn Ca. Ảnh: BVCC

Thời điểm tiếp nhận, dù ông M. vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chỉ số Glasgow đạt 15 điểm và có huyết động ổn định nhưng các triệu chứng lâm sàng lại rất nguy hiểm. Bệnh nhân bị liệt hoàn toàn, mất cảm giác cũng như khả năng vận động từ vùng ngực trở xuống, kèm theo tình trạng rối loạn cơ vòng và mất phản xạ hành hang.

Trước tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân, Bệnh xá đảo Sơn Ca tổ chức hội chẩn chuyên môn xa với Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Qua khai thác bệnh sử và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán ông M. bị sốc tủy, chấn thương cột sống - tủy cổ, theo dõi gãy, trật đốt sống; biến chứng liệt hai chân sau tai nạn lao động.

Hình ảnh trực thăng đưa bệnh nhân về tới đất liền. Ảnh: BVCC

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn. Bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng do phù tủy tiến triển, suy hô hấp và các biến chứng đe dọa tính mạng; cần được vận chuyển bằng đường không về đất liền trong thời gian sớm nhất.

20h30 ngày 14/7, trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18 chở Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Nguyễn Thế Nhã, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, phụ trách cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca thực hiện nhiệm vụ.

Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Quân y 175 điều trị. Ảnh: BVCC

Khi tiếp cận bệnh nhân, kíp cấp cứu nhanh chóng cố định cột sống cổ bằng dụng cụ chuyên dụng, giảm đau, hỗ trợ và ổn định tình trạng hô hấp, huyết động, sau đó vận chuyển ông M. về đất liền để tiếp tục điều trị tích cực.

Bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 lúc 7h40 ngày 15/7. Các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm xác định đầy đủ mức độ tổn thương, từ đó triển khai phương án cấp cứu, điều trị phù hợp.