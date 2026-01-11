Bộ Công an mới đây có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ 'tuyệt mật' không được ghi trích yếu

Dự thảo nghị định bổ sung quy định về các hình thức sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước gồm: Sao từ bản giấy sang bản giấy; sao từ bản giấy sang văn bản điện tử để phù hợp với quá trình chuyển đổi số.

Theo dự thảo, việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được ghi vào “sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước” để quản lý. Việc sao, chụp phải đúng số bản cho phép và tiêu hủy ngay bản dư thừa, bản hỏng.

Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tiến hành tại địa điểm bảo đảm an toàn do người đứng đầu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước quy định.

Phương tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không được kết nối với mạng internet, mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Liên quan đến việc giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, dự thảo nghị định nêu: Trước khi giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đi phải đăng ký vào “sổ đăng ký bí mật nhà nước đi” hoặc bằng cơ sở dữ liệu quản lý trên máy tính. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “tuyệt mật” không được ghi trích yếu.

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đi phải làm bì hoặc đóng gói riêng. Giấy làm bì phải dùng loại giấy dai, bền, khó thấm nước, không nhìn thấu qua được; hồ dán phải dính, khó bóc; ngoài bì đóng dấu chữ “A” hoặc “B” hoặc “C” tương ướng với độ mật cao nhất của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bên trong.

Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đi thuộc độ “tuyệt mật” gửi đích danh người có trách nhiệm giải quyết phải đóng dấu “chỉ người có tên mới được bóc bì”.

Về việc nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, dự thảo nghị định bổ sung việc đăng ký bí mật nhà nước đến được thực hiện bằng sổ hoặc bằng cơ sở dữ liệu quản lý trên máy tính để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với chủ trương chuyển đổi số cũng như điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, tổ chức, địa phương.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định: “Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ 'tuyệt mật' không được ghi trích yếu; chỉ được mở bì khi người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp nhận bí mật nhà nước cho phép”.

Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đến mà phong bì có dấu “chỉ người có tên mới được bóc bì”, người nhận vào sổ theo ký hiệu ngoài bì, không được mở bì và phải chuyển đến người có tên trên phong bì. Nếu người có tên trên phong bì đi vắng và trên phong bì có thêm dấu “hỏa tốc” thì chuyển đến người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức giải quyết…

Dự thảo nghị định nêu rõ, bên gửi và bên nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đối chiếu về số lượng, kiểm tra việc đóng bì, đóng gói. Trường hợp phát hiện thiếu số lượng, sai sót đóng bì, đóng gói thì bên nhận yêu cầu gửi bổ sung, xử lý trước khi vào sổ theo dõi và ký nhận.

Không được mang máy ghi âm, ghi hình vào cuộc họp có nội dung tuyệt mật, tối mật

Liên quan vấn đề mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phục vụ công tác nước ngoài, dự thảo nghị định quy định, văn bản xin phép phải nêu rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác; tên loại, trích yếu nội dung, độ mật của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mục đích sử dụng; thời gian, địa điểm công tác; biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước.

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước mang ra khỏi nơi lưu giữ phải chứa, đựng, vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước quy định và phải bảo vệ trong thời gian mang ra khỏi nơi lưu giữ, phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước.

Dự thảo nghị định cũng đề cập việc người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ "tuyệt mật", "tối mật". Việc mang và sử dụng các thiết bị trên tại cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ "mật" do người chủ trì quyết định.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước quyết định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để ghi âm, ghi hình; ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài…

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, bảo đảm đúng thành phần tham dự.

Lý giải điều này, Bộ Công an cho biết, qua thực tiễn công tác xử lý các vụ lộ, mất bí mật nhà nước, xảy ra nhiều vụ lộ, mất liên quan đến thành phần tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước. Theo đó, nhiều trường hợp không thuộc thành phần nhưng không được rà soát, kiểm tra nên đã tiếp xúc, nhận tài liệu mật dẫn đến lộ bí mật nhà nước.