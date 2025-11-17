Theo quyết định, bí mật nhà nước độ tuyệt mật gồm văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai.

Bí mật nhà nước độ tối mật gồm 3 nhóm.

Trong đó, thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy gồm: Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội khi chưa được Quốc hội thông qua; đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ khi chưa được Quốc hội thông qua.

Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm: Văn bản về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý chưa công khai; văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật, thôi việc đối với cán bộ, công chức, sĩ quan QĐND, sĩ quan CAND thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chưa công khai.

Báo cáo, văn bản về tổ chức và hoạt động phức tạp của người lao động tại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền có tác động, ảnh hưởng đến chính trị, an ninh quốc gia cũng thuộc nhóm tối mật.

Bí mật nhà nước độ mật gồm 9 nhóm.

Trong đó, thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế gồm: Văn bản trình, quyết định giao, điều chỉnh, báo cáo về biên chế làm việc ở nước ngoài; đề án, văn bản về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt.

Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm: Đề án, dự án, kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác động, ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế - xã hội chưa công khai.

Văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng các đơn vị của các cơ quan trực thuộc Chính phủ, phó cục trưởng loại 2, phó vụ trưởng, phó viện trưởng, phó chánh văn phòng, cấp phó cơ quan, đơn vị thuộc ban, cơ quan đảng Trung ương, bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, MTTQ Việt Nam và tương đương trở lên chưa công khai.

Văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang chưa công khai...

Thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng công chức, viên chức; văn bản, báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chứa thông tin đánh giá về tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ phức tạp chưa công khai; thông tin về chính sách tiền lương và BHXH; thông tin về tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ; thông tin về lao động và xã hội... cũng thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/11.