Theo Cổng TTĐT Chính phủ, đề án nêu việc xe 3 bánh chạy điện được nghiên cứu, sản xuất và thí điểm sử dụng trong 3 nhóm hoạt động: Thu gom, vận chuyển rác thải đô thị; bưu chính, logistics; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và rửa đường.

Việc đề xuất loại phương tiện này xuất phát từ nhu cầu cơ giới hóa một số hoạt động đô thị còn phụ thuộc nhiều vào phương thức thủ công. Trong thu gom rác, các phương tiện hiện nay tại nhiều khu vực ngõ nhỏ còn hạn chế về khả năng chuyên chở và năng suất.

Trong lĩnh vực bưu chính, logistics, sự phát triển của thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát cũng đặt ra yêu cầu về phương tiện vừa cơ động, vừa có khả năng vận chuyển hàng hóa, nhưng vẫn phù hợp với hạ tầng giao thông chật hẹp.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Trong công tác hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, xe 3 bánh chạy điện được định hướng như một phương tiện hỗ trợ cơ động tại những khu dân cư đông đúc, ngõ sâu, ngõ nhỏ, nơi xe chữa cháy chuyên dụng có thể gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Phương tiện có thể được thiết kế để mang theo các thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý tình huống ban đầu.

Bộ Công an cho biết, việc nghiên cứu xe này không nhằm khôi phục mô hình xe 3 bánh tự chế trước đây mà hướng tới một loại phương tiện mới, đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và được quản lý, sử dụng trong phạm vi phù hợp. Việc này cũng được đặt trong định hướng phát triển phương tiện sử dụng năng lượng xanh và thúc đẩy sản xuất phương tiện điện trong nước.

Đề án dự kiến thí điểm tại các thành phố lớn, khu vực có mật độ dân cư cao, nhiều ngõ nhỏ, phố hẹp, đồng thời nghiên cứu áp dụng tại một số khu vực hải đảo, khu du lịch sinh thái và địa bàn phát triển du lịch xanh...

Qua các ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, việc triển khai loại hình xe 3 bánh chạy điện, sử dụng cho một số hoạt động như thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, dịch vụ bưu chính, logistics, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy là cần thiết. Tuy nhiên, Bộ Công an cần tiếp tục làm rõ một số nội dung để hoàn thiện đề án.

Theo ông, đề án cần tập trung ưu tiên cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải; tính toán nhu cầu thực tế và xu hướng phát triển của hoạt động bưu chính, logistics để xác định quy mô thí điểm phù hợp, đồng thời xem xét khả năng hỗ trợ cháy.

Ông cũng lưu ý cần làm rõ tính khả thi và tính bền vững của việc xã hội hóa khi thực hiện đề án. Với hoạt động thu gom rác thải tại địa phương, cần tính đến cơ chế kinh phí hiện nay và khả năng doanh nghiệp tham gia, bởi doanh nghiệp xã hội hóa không phải là doanh nghiệp công ích của Nhà nước. Đồng thời, cần trao đổi với các địa phương về nhu cầu thực tế và khả năng sử dụng phương tiện.

Phó Thủ tướng thường trực đánh giá việc đề án không sử dụng ngân sách nhà nước, không đề xuất cơ chế hỗ trợ về thuế, hải quan, nhập khẩu là phù hợp với định hướng xã hội hóa.

Tuy nhiên, đề án cần tính đến tính khả thi trong trường hợp địa phương đã có giải pháp thu gom, vận chuyển khác, không đặt ra yêu cầu khiến Nhà nước phải bố trí kinh phí hoặc các địa phương phải thực hiện theo một mô hình khi đã có phương án khác hiệu quả hơn.