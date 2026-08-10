Ngày 10/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm, Cục đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai một số phương án tổ chức giao thông nhằm nâng cao an toàn, giảm ùn tắc và tối ưu năng lực khai thác hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, Cục CSGT đề xuất không mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6. Đồng thời, đơn vị đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ rà soát, tổ chức lại giao thông, bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu; tuyệt đối không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe.

"Việc vượt xe chỉ thực hiện tại các đoạn đường đủ điều kiện an toàn hoặc có bố trí làn vượt riêng", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cục CSGT đề xuất thí điểm không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, Cục CSGT cũng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thí điểm bố trí làn đường sát dải phân cách giữa (làn 1) làm “Làn đường dành riêng để vượt xe”.

Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt xe phía trước. Sau khi vượt xong và bảo đảm khoảng cách an toàn, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải chuyển trở lại làn đường bên phải. Không cho phép phương tiện chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải hoàn toàn trống.

Làn số 1 sẽ được thí điểm để vượt xe. Ảnh: Cục CSGT

Hai tuyến cao tốc được đề nghị thí điểm là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình). Phương án được đề xuất kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.

Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng đề xuất bổ sung biển báo phân làn, biển điện tử VMS cảnh báo “Làn dành riêng để vượt xe - Không đi liên tục trên làn trái” đồng thời nâng cấp camera AI để ghi nhận quá trình di chuyển của phương tiện trên làn vượt, phục vụ công tác phạt nguội.

Theo đề xuất, thời gian vận hành thí điểm dự kiến từ quý IV/2026. Sau 3 tháng thí điểm, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá tác động giao thông, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.