XEM CLIP:

Sáng 10/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Kim Liên đã phát hiện clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô điện “bốc đầu” trên phố Trường Chinh.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên bốc đầu trên đường Trường Chinh. Ảnh: CACC

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ những người xuất hiện trong clip. Bước đầu xác định, khoảng tháng 5, Nguyễn Quốc H. (SN 2007), Phan Thành Tr. (SN 2009) và Cao Tuấn A. (SN 2008) đã có hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” trên đường.

Các trường hợp liên quan đã được triệu tập để xác minh, làm rõ. Công an phường Kim Liên đang tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Kim Liên khuyến cáo, bốc đầu xe không phải trò thể hiện bản lĩnh. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, sức khỏe của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông.

Việc quay clip, đăng tải hoặc cổ súy các hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm trên mạng xã hội cũng có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không thực hiện, cổ súy, chia sẻ các nội dung thể hiện hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông, cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.