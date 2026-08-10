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Sáng 10/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh người điều khiển ô tô và xe máy liên tục có hành vi đánh võng, tạt đầu nhau trên đường Trần Phú (phường Hà Đông).

Hình ảnh ô tô con hất ngã người đi xe máy trên đường. Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh trong clip, thời gian xảy ra sự việc khoảng 16h38 ngày 9/8. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát) đi trên đường Trần Phú, hướng từ Hà Đông đi Thanh Xuân, liên tục đánh võng, cản trở ô tô con mang BKS Hà Nội.

Người đàn ông đi xe máy chặn đầu ô tô con trên đường Trần Phú. Ảnh: Duy Linh

Tài xế ô tô con cũng liên tục luồn lách để tìm cơ hội vượt xe máy. Đến trước cửa số nhà 135 đường Trần Phú, ô tô vượt được và nhanh chóng đánh võng, hất văng người đi xe máy ngã xuống đường.

Sự việc chưa dừng lại khi người đàn ông tiếp tục dựng xe máy và đuổi theo, chặn đầu ô tô tại trước cửa số nhà 129 đường Trần Phú.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi của hai tài xế, song việc hai phương tiện liên tục tạt đầu, đánh võng trên đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.