XEM CLIP:



Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người tử vong, Cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do ông Phan Đình Kiều (55 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) điều khiển ô tô con mang BKS 36A-485.67 vượt không đúng quy định gây tai nạn.

Cũng liên quan đến hành vi này, nhiều tài xế đã chia sẻ hình ảnh ô tô đi lấn làn, chèn ép để vượt xe khác trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Người có tài khoản H.N. đã chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút trên mạng xã hội Facebook, theo hình ảnh, ô tô đang di chuyển trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (hướng về Cam Lộ, Quảng Trị). Trong khoảng thời gian này, có hàng trăm ô tô đủ loại từ xe con, xe khách, xe tải... cố tình lần làn, chèn ép ô tô khác để vượt.

Ô tô khách đè vạch, lấn làn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh chụp màn hình)

Điển hình như tại giây thứ 5 của clip, ô tô khách loại 47 chỗ ngồi của nhà xe Minh Phương đã lấn hoàn toàn sang làn ngược lại để vượt xe khác, buộc ô tô đi đúng chiều phải giảm tốc độ.

Hay tại giây thứ 47 của clip, ô tô khách loại 47 chỗ của nhà xe Trường Thắng chạy tuyến Hà Nội - Lâm Đồng đã ép ô tô (xe đang quay clip) vào làn dừng khẩn cấp để vượt xe khác.

Có những thời điểm, ô tô đi đúng chiều đường, phần đường phải dừng hẳn lại để "nhường" cho loạt xe khách lấn làn vượt lên.

Ô tô có camera đã phải dừng lại để tránh các xe "vượt ẩu" (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ sau khi xem đoạn clip, tài xế Trần Huy cho biết, anh đã những trải nghiệm khó quên khi điều khiển xe trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo anh Huy, cao tốc có đường hẹp một làn và một làn đường khẩn cấp, cách khoảng 10km mới có một quãng vượt xe rộng 4 làn đường nên phần lớn hành trình chỉ di chuyển được với tốc độ 50 - 60km/h.

"Do phải bám đuôi xe khác với tốc độ chậm nên nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm để đè vạch, lấn làn, chèn ép xe khác để vượt lên", anh Huy chia sẻ.

Tài xế Quang Lâm (Nghệ An) cũng cho rằng, để vượt xe trên đường này rất khó, nguy hiểm và ngay cả ở những quãng vượt xe thì tài xế cũng cần tính toán tốc độ xe mình chính xác, quyết đoán để vượt.

"Toàn tuyến cao tốc có nhiều đồi dốc, cua tay áo, nếu không giữ làn tốt thì xe dễ lao sang bên làn ngược lại", anh Lâm cho biết.

Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuyến đường có chiều dài 98,35km, điểm đầu giao với quốc lộ 9 tại xã Cam Hiếu, (huyện Cam Lộ, Quảng Trị); điểm cuối là nút giao La Sơn, kết nối với đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tháng 10 năm 2023, Bộ Công an từng có văn bản gửi Bộ GTVT về việc khắc phục bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc.

Theo đó, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23m, không có dải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10km bố trí 1 đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe.

“Đoạn đường tương đương đường cấp III đồng bằng (giống tuyến Tuý Loan- La Sơn) với lưu lượng 1.500 lượt phương tiện/ngày/đêm. Từ khi thông xe (31/12/2022) đến tháng 10/2023 (thời điểm Bộ Công an gửi văn bản tới Bộ GTVT) xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 6 xe hư hỏng”, văn bản Bộ Công an nêu rõ.

Bộ Công an cho biết, đối với những đoạn tuyến không có dải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT, do đó Bộ này từng đề xuất Bộ GTVT xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp, cải tạo 7 tuyến cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc (trong đó có tuyến Cam Lộ- La Sơn). Ngoài ra, với tuyến Cam Lộ - La Sơn, Bộ Công an đề xuất nghiên cứu hạ cấp khai thác nhằm đảm bảo đúng quy định.