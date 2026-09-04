Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Dự thảo nghị định do Bộ VH-TT-DL chủ trì soạn thảo.

Cơ quan soạn thảo bổ sung cơ chế bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi (áp dụng chung cho cả mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài).

Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thực tiễn cho thấy việc trẻ em tiếp cận và sử dụng mạng xã hội thiếu sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Bộ VH-TT-DL cho rằng việc nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của gia đình và của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong quản lý tài khoản trẻ em là cần thiết, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Bộ VH-TT-DL đề xuất doanh nghiệp phát hành trò chơi điện tử trên mạng do Việt Nam sản xuất có yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam sẽ nhận được các ưu đãi về thủ tục, thuế. Ảnh: Thanh Bình

Cụ thể, dự thảo quy định trẻ em không tự đăng ký tài khoản mà phải thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký thông tin của trẻ em và sử dụng số điện thoại di động của cha mẹ, người giám hộ để xác thực tài khoản cho trẻ em, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian trẻ em sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi.

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội có trách nhiệm thiết lập mặc định mức bảo vệ quyền bí mật đời sống riêng tư cao nhất cho tài khoản trẻ em; chỉ phân phối nội dung phù hợp lứa tuổi; chủ động phát hiện và ngăn chặn tiếp cận các nội dung bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự tử, thử thách nguy hiểm.

Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cần có cơ chế tiếp nhận phản ánh và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước khi phát hiện hành vi xâm hại trẻ em hoặc theo yêu cầu quản lý.

Các mạng xã hội xuyên biên giới lớn, có lượng truy cập từ 1 triệu người/tháng phải cung cấp công cụ, giải pháp kỹ thuật để cha mẹ, người giám hộ giám sát nội dung truy cập, danh sách bạn bè và thời gian trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Các mạng xã hội này cũng cần khóa các tính năng đăng tải, bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc đối với người sử dụng mạng xã hội là trẻ em dưới 13 tuổi.

Với trò chơi điện tử, Bộ VH-TT-DL cho biết dự thảo đã hoàn thiện tiêu chí phân loại trò chơi theo độ tuổi, bảo đảm cụ thể, thống nhất và phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành và thông lệ quốc tế; đồng thời quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc công khai kết quả phân loại để người sử dụng dễ dàng nhận biết trước khi tham gia trò chơi.

Đáng chú ý, dự thảo quy định về giới hạn người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) chỉ được chơi game 60 phút/ngày thay vì 180 phút/ngày như hiện nay.

Giờ mở cửa tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo hướng không cho trẻ em (dưới 16 tuổi) sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian từ 21h đến 8h ngày hôm sau và không cho người chơi từ 16 tuổi trở lên sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian từ 24h đến 8h ngày hôm sau.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất quy định về quản lý tài khoản, kênh nội dung và trang cộng đồng có lượng người theo dõi lớn theo hướng yêu cầu chủ tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng có từ 1 triệu người theo dõi hoặc thành viên trở lên (tính cho từng tài khoản hoặc tổng cộng các tài khoản sở hữu) phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ VH-TT-DL.

Doanh nghiệp phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam để quản lý thanh toán, lưu trữ thông tin người chơi và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, lưu trữ dữ liệu và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng theo quy định của pháp luật.

Bộ VH-TT-DL đề xuất nghị định này ban hành vào tháng 11.