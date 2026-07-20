Trong kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp ngày 14/7 của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm vừa được Văn phòng Chính phủ ra thông báo truyền đạt, Phó Thủ tướng đã đánh giá: Công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm thời gian qua tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, thực hiện được nhiều mục tiêu.

Một trong những kết quả nổi bật là hoạt động truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, có sự tham gia tích cực của nhiều bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương, các cơ quan báo chí.

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai hoạt động truyền thông với cách thức đa dạng, sản phẩm phong phú, nhiều cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, rõ mục tiêu, rõ thông điệp, đúng đối tượng, nhiều mô hình hiệu quả… tạo ra tính lan tỏa cao, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Một trong những nội dung trọng tâm các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung thực hiện có hiệu quả thời gian tới là đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm.

Cũng tại thông báo kết luận ban hành ngày 20/7, trên cơ sở chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các nhóm nội dung trọng tâm.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để đạt hiệu lực, hiệu quả cao nhất về nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của toàn xã hội, tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn thực phẩm vì sự phát triển bền vững của đất nước; chú trọng thay đổi phương thức truyền thông, đa dạng, phong phú, trong đó tận dụng tối đa thế mạnh của nền tảng số, xác định rõ thông điệp, chủ đích, chủ thể truyền thông.

Bên cạnh đó, giao Đảng ủy Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Đảng ủy Chính phủ có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng, ban hành Chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở Chương trình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn, đôn đốc xây dựng các chuyên mục, chuyên đề truyền thông thường xuyên, liên tục về an toàn thực phẩm; đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục xây dựng, tổ chức các mô hình, phong trào rất thiết thực như phong trào "Toàn dân nói không với thực phẩm bẩn”, "Xây dựng gia đình 3 không, 5 sạch, 3 an”; lồng ghép, tích hợp với các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, văn hóa, y tế và dân số…

Đồng thời, tiếp tục tổ chức các đề án truyền thông sâu về an toàn thực phẩm với các mô hình cụ thể có đối tượng là từng gia đình, từng người dân như tổ liên gia an toàn thực phẩm; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án về mô hình cộng đồng tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm gắn với các phong trào đã có và đang thực hiện, trong đó lưu ý huy động sự tham gia của các hội quần chúng như Hội Bảo vệ người tiêu dùng, các hiệp hội ngành hàng…

Bộ Y tế được giao nhiệm vụ nghiên cứu biên soạn các tài liệu, kịp thời cung cấp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phục vụ công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm.