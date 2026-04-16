Chiều ngày 16/4, hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm tại địa chỉ: Antoanthucpham.hanoi.gov.vn. Đây được nhận định là bước tiến mới trong chuyển đổi số công tác quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.

Việc Hà Nội ra mắt Cổng thông tin chuyên về lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà (thứ tư từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cho biết, việc xây dựng và vận hành Cổng thông tin an toàn thực phẩm nhằm cụ thể hóa yêu cầu công khai, minh bạch hóa thông tin trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Cũng theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội xác định các vấn đề khó như an toàn thực phẩm phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới xây dựng Thủ đô “Thân thiện - mến khách - an toàn toàn diện”, trong đó an toàn thực phẩm là trụ cột quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà bày tỏ kỳ vọng cổng thông tin này sẽ được vận hành hiệu quả, trở thành công cụ thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe mỗi gia đình và cộng đồng, xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm chủ động công khai nguồn gốc, hồ sơ, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Những đơn vị minh bạch, tuân thủ tốt sẽ được hỗ trợ giới thiệu trên cổng, qua đó nâng cao uy tín và niềm tin với người tiêu dùng.

Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm Hà Nội cho biết, không chỉ là một nền tảng số, Cổng thông tin An toàn thực phẩm được xác định là đầu mối thông tin chính thức, tập trung và minh bạch về an toàn thực phẩm của Hà Nội.

Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng và niềm tin xã hội, việc hình thành một hệ thống thông tin thống nhất trên môi trường số cũng sẽ góp phần khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát thuận tiện hơn.

Cổng thông tin an toàn thực phẩm của Hà Nội cung cấp đầy đủ, kịp thời các nội dung về chỉ đạo, điều hành; kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm; danh sách cơ sở đủ điều kiện và cơ sở vi phạm; các cảnh báo, khuyến cáo phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Điểm nhấn của hệ thống mới được đưa vào vận hành chính thức là chức năng tiếp nhận, xử lý và công khai phản ánh của người dân. Thay vì thông tin một chiều, người dân có thể gửi phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm, theo dõi tiến độ xử lý và tiếp cận kết quả phản hồi ngay trên cùng một nền tảng.

Qua đó, một quy trình khép kín từ ghi nhận - phân loại - xử lý - phản hồi - công khai được hình thành, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tại cổng thông tin mới ra mắt, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, gửi phản ánh, cập nhật kết quả xử lý trên một nền tảng tập trung, thay vì phải tiếp cận nhiều kênh rời rạc như trước.

Cổng thông tin an toàn thực phẩm của Hà Nội cũng mở ra cách tiếp cận mới theo hướng quản lý có sự tham gia của cộng đồng. Người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, gửi phản ánh, cập nhật kết quả xử lý trên một nền tảng tập trung, thay vì phải tiếp cận nhiều kênh rời rạc như trước.

Với báo chí, đây là nguồn dữ liệu chính thống, có hệ thống, hỗ trợ hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, cổng được thiết kế theo hướng thân thiện, gần gũi, gắn với bản sắc văn hóa - ẩm thực Hà Nội, giao diện trực quan, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị.

Thời gian tới, cổng thông tin an toàn thực phẩm của Hà Nội sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng các tính năng tương tác và tra cứu, hướng tới nền tảng thông tin số toàn diện hơn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ đã làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của đông đảo người dân, việc Hà Nội chú trọng phát triển các kênh trực tuyến để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu như an toàn thông thực phẩm tạo điều kiện để thông tin được lan tỏa nhanh chóng hơn và đến được với nhiều nhóm dân cư, gồm cả người dân ở những địa bàn có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của Thủ đô.

Theo kế hoạch tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2026, bên cạnh việc đưa vào vận hành website chuyên về an toàn thực phẩm, thành phố cũng thiết lập, đưa vào vận hành 1 nhánh tổng đài để giải đáp và tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về các vấn đề an toàn thực phẩm; đăng tải thông tin kịp thời trên ứng dụng iHanoi, các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mã QR, video ngắn, đồ họa trực quan… lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của thành phố; duy trì hoạt động Fanpage chính thức của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố…