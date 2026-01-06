Tại CES 2026, Dell đã làm điều hiếm thấy trong ngành PC: công khai thừa nhận họ đã đi sai hướng. Sau một năm thử nghiệm loại bỏ các thương hiệu biểu tượng như XPS để chuyển sang cách đặt tên đơn giản “Dell / Dell Pro / Dell Max”, Dell xác nhận thử nghiệm này không hiệu quả. XPS chính thức trở lại, không phải như một tàn dư quá khứ, mà là trung tâm trong chiến lược tiêu dùng mới của hãng.

Phó Chủ tịch Dell Jeff Clarke công bố sự trở lại của thương hiệu laptop XPS tại CES 2026. Ảnh: Windows Central

Theo trang tin Windows Central, Phó Chủ tịch Jeff Clarke thẳng thắn nói với báo chí Dell đã “hoạt động dưới kỳ vọng”, “không lắng nghe người dùng” và đang “trở về cội nguồn”. Ông thừa nhận phản hồi từ khách hàng và giới đánh giá là hoàn toàn đúng. Với một công ty hoạt động trong thị trường PC khoảng 280 triệu máy mỗi năm, mức độ thẳng thắn này là điều rất hiếm.

Quan trọng hơn, Dell không chỉ mang tên XPS quay lại, hãng đã tái thiết kế toàn bộ sản phẩm, trực diện giải quyết những phàn nàn lớn nhất của thế hệ trước.

XPS 14 và XPS 16: mỏng hơn, nhẹ hơn và lắng nghe người dùng hơn

XPS 14 và XPS 16 là làn sóng đầu tiên của sự “sửa sai”. Cả hai được thiết kế lại từ trong ra ngoài, tập trung vào độ bền, sự đơn giản và khả năng sử dụng. Hàng phím cảm ứng gây tranh cãi năm ngoái đã bị loại bỏ; phím chức năng vật lý chính thức quay trở lại.

Logo XPS lần đầu tiên được khắc trên nắp laptop. Ảnh: Windows Central

Ngoại hình mới sử dụng nhôm CNC, kính Gorilla Glass, các đường ghép tinh gọn và tông màu dịu hơn. Lần đầu tiên, logo XPS xuất hiện rõ ràng trên nắp máy, điều người dùng mong đợi suốt nhiều năm. Touchpad được khắc nhẹ để xác định vùng thao tác, key travel (khoảng cách phím di chuyển khi nhấn nó xuống, tính bằng mm) được tinh chỉnh cho cảm giác gõ chính xác và nhanh hơn.

Dell cũng nhấn mạnh yếu tố bền vững với cổng USB-C dạng module, bàn phím dễ tháo, bản lề thép tái chế, pin sử dụng cobalt và đồng tái chế. Cả hai máy đạt chuẩn EPEAT 2.0 mới.

Bàn phím trên laptop Dell XPS mới. Ảnh: Dell

Bên trong, XPS 14 và 16 sử dụng Intel Core Ultra Series 3 - dòng vi xử lý mới nhất của Intel với đồ họa Intel Arc 12 nhân. Dell cho biết hiệu năng AI tăng tới 57-78%, đồ họa nhanh hơn hơn 50% so với thế hệ trước. Dell đặt cược lớn vào đồ họa tích hợp mới của Intel, tự tin nó đủ sức thay thế GPU rời RTX 4050 ở các đời XPS trước.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt là hệ thống tản nhiệt. Dell thiết kế lại hoàn toàn với quạt mỏng nhất từng dùng, gel cách nhiệt mới và bố trí giúp giảm TDP xuống một nửa, mang lại máy mát hơn, êm hơn và pin tốt hơn rõ rệt.

Laptop Dell XPS mới cho thời lượng 27 tiếng khi xem Netflix. Ảnh: Dell

Dell tuyên bố XPS mới có thời lượng pin tốt nhất phân khúc: tối đa 27 giờ xem Netflix hoặc hơn 40 giờ phát video offline. Điều này đến từ màn hình LCD tần số quét biến thiên 1-120Hz, có thể hạ xuống 1Hz khi hiển thị nội dung tĩnh và tăng lên 120Hz khi cuộn hay xem video.

Với người làm sáng tạo, tùy chọn OLED tandem quay lại, cho độ sáng cao hơn, hiệu suất tốt hơn và tuổi thọ dài hơn OLED truyền thống.

Cả hai máy dày chỉ 14,6mm. XPS 14 nặng khoảng 1,36kg, nhẹ hơn đáng kể và nhỏ hơn cả MacBook Air 13 nhưng có diện tích hiển thị lớn hơn. XPS 16 khởi điểm 1,63kg, nhẹ hơn gần 0,5kg so với đời trước. Dell cũng trang bị camera laptop mỏng nhất từ trước đến nay (8MP/4K) và pin dùng cell 900ED nhỏ hơn 23%, nhẹ hơn 12%.

Laptop Dell XPS 14 và 16 đều mỏng, nhẹ hơn thế hệ trước. Ảnh: Dell

Đáng chú ý, XPS 13 ban đầu không có trong lộ trình, nhưng sau phản ứng dữ dội từ người dùng, Dell đã gấp rút đưa mẫu này trở lại. XPS 13 mới sẽ mỏng dưới 13mm, là mẫu XPS mỏng nhất và có mức giá dễ tiếp cận nhất. Dell chưa xác nhận dùng Intel, AMD hay Qualcomm.

Dell cũng “nhá hàng” thêm hai thiết bị XPS khác trong tương lai, nhưng chưa tiết lộ chi tiết.

XPS 14 có giá từ 2.049 USD, XPS 16 từ 2.199,99 USD, mở bán giới hạn tại Mỹ và Canada từ ngày 6/1. Các cấu hình rẻ hơn, dưới 2.000 USD, sẽ ra mắt vào tháng 2. Phiên bản Ubuntu và XPS 13 sẽ xuất hiện sau trong năm nay.

(Theo Windows Central)