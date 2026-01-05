Việc LG công bố CLOiD - robot gia đình tích hợp AI được thiết kế để thực hiện hàng loạt công việc nhà - là một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một thương hiệu thiết bị gia dụng lớn.

Robot CLOiD của LG được giới thiệu có thể làm các công việc đơn giản như xếp đồ vào máy rửa bát. Ảnh: LG

Trước đây, những robot biết nấu ăn hay gấp quần áo chủ yếu chỉ nằm ở giai đoạn ý tưởng (concept) hoặc thuộc về các công ty khởi nghiệp, thường xuất hiện qua những video dàn dựng lan truyền trên mạng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của CLOiD cho thấy mọi chuyện đã khác.

Robot CLOiD sẽ giảm thiểu thời gian, công sức cho các công việc hàng ngày trong gia đình. Ảnh: LG

LG, một trong những tên tuổi lớn nhất ngành điện tử tiêu dùng, sẵn sàng trình làng robot gia đình đa nhiệm tự hành đầu tiên của mình tại CES 2026.

Sự kiện này có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các thương hiệu gia dụng lâu đời bắt đầu cảm thấy áp lực phải tham gia vào thị trường robot gia đình đa năng đang nổi lên nhanh chóng.

CLOiD có thể làm nướng bánh trong lò nướng. Ảnh: LG

Theo LG, CLOiD không chỉ đơn thuần là một cỗ máy biết hút bụi, lau nhà hay nhặt tất bẩn như các thế hệ robot hiện tại. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác máy tính, CLOiD có thể tự động hóa các tác vụ phức tạp hơn nhiều như lấy sữa từ tủ lạnh, bỏ bánh sừng bò vào lò nướng cho bữa sáng, hay gấp và xếp gọn quần áo sau khi giặt.

Để làm được điều này, robot đóng vai trò như một người trung gian, phối hợp các tác vụ thông qua hệ sinh thái ThinQ của LG, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ cần các thiết bị gia dụng của hãng để tối ưu hóa khả năng vận hành.

LG CLOiD gồm một đầu, thân với hai cánh tay khớp nối và một đế bánh xe có thể điều hướng tự động. Ảnh: LG

Về thiết kế, CLOiD bao gồm phần đầu, thân mình với hai cánh tay linh hoạt và đế bánh xe trang bị công nghệ tự hành. Phần thân có thể nghiêng để điều chỉnh độ cao, cho phép robot nhặt đồ vật từ mức đầu gối trở lên.

Điểm ấn tượng nằm ở hai cánh tay robot, mỗi bên có 7 bậc tự do (degrees of freedom) chuyển động mô phỏng tay người (khớp vai, khuỷu, cổ tay xoay đa chiều) cùng bàn tay 5 ngón hoạt động độc lập để thao tác khéo léo.

Phần đế di chuyển được thừa hưởng công nghệ từ robot hút bụi và LG Q9, với trọng tâm thấp nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro va chạm với trẻ em hoặc thú cưng.

LG CLOiD có thể gấp quần áo đơn giản. Ảnh: LG

Phần đầu của CLOiD đóng vai trò là trung tâm điều khiển thông minh (AI Hub) của ngôi nhà. Nó chứa bộ vi xử lý trung tâm, màn hình, loa, camera cùng nhiều cảm biến và tích hợp AI tạo sinh giọng nói.

Nhờ đó, robot có thể giao tiếp tự nhiên với con người, hiểu được bối cảnh môi trường sống, học hỏi thói quen hàng ngày của gia chủ và tự chủ quản lý các thiết bị kết nối.

LG cho biết mục tiêu của sản phẩm là giúp giảm thiểu thời gian và công sức cho các công việc nội trợ hàng ngày. Thiết bị sẽ được trình diễn công khai lần đầu tiên trong tuần lễ sự kiện CES 2026.

(Theo Cnet)