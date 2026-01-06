Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026 tiếp tục là nơi các hãng TV lớn công bố chiến lược sản phẩm cho cả năm. Điểm nhấn lớn nhất lần này không chỉ nằm ở OLED hay Mini LED quen thuộc. Micro RGB, công nghệ đèn nền RGB siêu nhỏ, đã trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt ở phân khúc màn hình kích thước lớn và cao cấp.

Samsung

Samsung gây chú ý mạnh mẽ với loạt TV Micro RGB mới. Khác với Mini LED truyền thống dùng đèn nền trắng kết hợp bộ lọc màu, Micro RGB sử dụng trực tiếp các LED đỏ, xanh lá và xanh dương siêu nhỏ ở lớp đèn nền, giúp mở rộng dải màu và kiểm soát độ sáng cục bộ chính xác hơn.

TV Samsung Micro RGB 130 inch là điểm nhấn của Samsung tại CES 2026. Ảnh: Samsung

Tâm điểm tại sự kiện “First Look” của Samsung là mẫu concept Micro RGB 130 inch (R95H), đi kèm bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro với các tính năng tăng cường màu sắc và HDR theo từng khung hình, hỗ trợ HDR10+ Advanced. Ngoài ra, màn hình sử dụng AI để nâng cao các tông màu nhạt và tinh chỉnh độ tương phản, đảm bảo tính thực tế và trung thực của hình ảnh.

Màn hình nâng cao hiệu suất hình ảnh với Micro RGB Precision Color 100, tái tạo 100% phổ màu rộng BT.2020. Được VDE (Verband der Elektrotechnik) chứng nhận về khả năng tái tạo màu Micro RGB chính xác, màn hình hiển thị màu sắc tinh tế và trung thực. Mẫu 130 inch cũng tích hợp công nghệ chống chói Glare Free độc quyền, giúp giảm thiểu phản xạ, bảo toàn màu sắc và độ tương phản trong nhiều điều kiện ánh sáng, mang lại trải nghiệm xem tối ưu.

TV Samsung Micro RGB 130 inch. Ảnh: Engadget

Bên cạnh mẫu 130 inch, Samsung cho biết các TV Micro RGB thương mại sẽ có kích thước thực tế hơn, từ 55 inch đến 100 inch, tích hợp lớp phủ chống phản chiếu Glare Free và nền tảng Vision AI với các tính năng tìm kiếm hội thoại, gợi ý nội dung theo ngữ cảnh.

Song song Micro RGB, Samsung cũng làm mới dải OLED 2026 với các mẫu S95H, S90H và S85H, tiếp tục sử dụng tấm nền OLED chấm lượng tử để tăng độ sáng và độ rực màu. Hãng nhấn mạnh khả năng chống chói cải thiện, cùng các công cụ AI tối ưu chuyển động và âm thanh, nhằm giúp OLED phù hợp hơn với phòng khách nhiều ánh sáng.

LG

LG, công ty đồng hương với Samsung, gây ấn tượng bằng sự trở lại của dòng OLED evo W6 Wallpaper. Mẫu TV này chỉ dày khoảng 9mm, gần như áp sát tường và sử dụng hộp kết nối không dây Zero Connect Box truyền tín hiệu trong phạm vi 10 mét.

Mẫu TV OLED Wallpaper của LG. Ảnh: Engadget

LG cho biết W6 được nâng cấp độ sáng và độ bão hòa màu với công nghệ Hyper Radiant Color và Brightness Booster Ultra, đồng thời đạt chứng nhận “Reflection Free with Premium” về khả năng chống phản xạ.

TV cũng hỗ trợ tần số quét lên tới 165 Hz, tương thích G-SYNC và FreeSync Premium, hướng tới cả người chơi game lẫn người xem nội dung hành động nhanh.

LG đồng thời tham gia cuộc đua Micro RGB với dòng Micro RGB evo, dự kiến có các kích thước 75, 86 và 100 inch. Các mẫu này sử dụng bộ xử lý α11 AI Processor Gen3, hệ thống Micro Dimming Ultra với hơn 1.000 vùng làm tối cục bộ, đồng thời được chứng nhận bao phủ đầy đủ các không gian màu BT.2020, DCI-P3 và Adobe RGB. Điều này cho thấy tham vọng của LG trong việc thu hẹp khoảng cách giữa TV LCD cao cấp và OLED về độ tương phản và độ chính xác màu.

OLED vẫn là trụ cột của LG trong năm 2026, với các mẫu C6 và C6H. Trong đó, C6H được trang bị tấm nền Primary RGB Tandem mới, hứa hẹn độ sáng và thể tích màu cao hơn nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận hơn so với các dòng cao cấp nhất.

TCL

TV TCL X11L SQD-Mini LED trình làng tại CES 2026. Ảnh: TCL

Không chạy theo Micro RGB, TCL chọn cách hoàn thiện Mini LED với mẫu flagship X11L SQD-Mini LED. TV này sử dụng công nghệ Super Quantum Dot (SQD) kết hợp đèn nền Mini LED mật độ cao, đạt độ sáng cao nhất lên tới 10.000 nit và hệ thống làm tối cục bộ với tối đa 20.000 vùng.

TCL tuyên bố X11L có thể bao phủ 100% không gian màu BT.2020, hỗ trợ tần số quét 144 Hz, Dolby Vision và hướng tới cạnh tranh trực tiếp với OLED cũng như Micro RGB ở phân khúc màn hình lớn từ 75 đến 98 inch.

Với hàng loạt công bố ngay trước và trong ngày khai mạc, CES 2026 cho thấy bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng TV năm nay: Micro RGB nổi lên như công nghệ mới đầy tiềm năng, trong khi OLED và Mini LED tiếp tục được hoàn thiện để giữ vị thế ở các phân khúc khác nhau.

(Tổng hợp)