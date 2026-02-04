Hãng máy tính Mỹ vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Richard McLaughlin vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc đại lục (APJC). Ông McLaughlin tiếp quản vị trí này từ ông Peter Marrs - người vừa được điều chuyển về đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cấp cao tại thị trường Bắc Mỹ.

Ông Richard McLaughlin vừa trở thành Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc (APJC) của Dell Technologies. Ảnh: Dell

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch sẽ trực tiếp điều hành chiến lược kinh doanh tại các thị trường trọng điểm gồm: Úc, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực Nam Á - Thị trường mới nổi (SAEM). Ông sẽ làm việc tại khu vực và báo cáo trực tiếp cho ông Pete Trizzino, Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Toàn cầu của tập đoàn.

Trong thông báo bổ nhiệm, ông Pete Trizzino đánh giá cao tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm và kinh nghiệm quốc tế của ông McLaughlin. Lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng sự thay đổi nhân sự này sẽ giúp Dell duy trì đà tăng trưởng bền vững tại khu vực năng động nhất thế giới.

Chia sẻ về chiến lược sắp tới, ông McLaughlin nhấn mạnh tầm quan trọng của các công nghệ mới: "Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng khai phá sức mạnh của AI và tối ưu hóa quy trình vận hành để dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới".

Ông Richard McLaughlin gia nhập Dell từ năm 1999 và từng giữ nhiều vị trí điều hành quan trọng, gần nhất là Phó Chủ tịch cấp cao (SVP) bộ phận Kinh doanh giải pháp công nghệ cho các tập đoàn đa quốc gia. Trước đó, ông có thời gian dài làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Compuware và NCR. Tân Chủ tịch khu vực APJC sở hữu hai bằng cử nhân về Kỹ thuật điện và Kinh tế từ Đại học Rutgers (Mỹ).