Theo các nguồn tin trong ngành, thông điệp cứng rắn này được Chủ tịch Lee Jae-yong đưa ra tại sự kiện gần đây. "Chúng ta không được tự mãn chỉ vì các con số tài chính đã được cải thiện... Đây là cơ hội cuối cùng để khôi phục khả năng cạnh tranh", ông nhấn mạnh.

Phát biểu này nằm trong chương trình đào tạo lãnh đạo mang tên "Khôi phục các giá trị Samsung", bắt đầu từ tuần trước với sự tham gia của khoảng 2.000 giám đốc điều hành từ cấp phó chủ tịch trở xuống trên toàn tập đoàn.

Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong yêu cầu các giám đốc không tự mãn. Ảnh: Joint Press

Những người tham gia cho biết chương trình bao gồm các đoạn video nhấn mạnh triết lý quản trị của cố Chủ tịch Lee Kun-hee. Động thái này được hiểu là cách ông Lee Jae-yong củng cố di sản của cha mình về việc trực diện đối mặt với các khủng hoảng cấu trúc.

Đoạn video, lần đầu được chiếu tại tiệc tối của các CEO công ty thành viên đầu tháng 1, được xem như thông điệp năm mới ngầm định của ông Lee. Nó liên kết các cảnh báo trong quá khứ của cố chủ tịch với các ưu tiên chiến lược cho năm 2026, bao gồm việc tập trung mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý, ông Lee nhắc lại cảnh báo kinh điển về "khủng hoảng bánh mì kẹp" - khái niệm cho rằng Hàn Quốc có nguy cơ bị kẹt giữa công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và tốc độ đuổi kịp nhanh chóng nhờ lợi thế chi phí của Trung Quốc. Ông nhận định dù bối cảnh cạnh tranh đã thay đổi, các rủi ro nền tảng thậm chí còn khốc liệt hơn.

Giới quan sát cho rằng việc ông Lee sử dụng lại cụm từ này phản ánh thực tế phức tạp mà Samsung đang đối mặt, khi phải xoay sở giữa áp lực chiến lược và tài chính do sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cảnh báo của người đứng đầu tập đoàn cho thấy dù sự phục hồi lợi nhuận báo hiệu sự thoát đáy của chu kỳ suy thoái bán dẫn kéo dài (từ năm 2023 đến nửa đầu 2025), các rủi ro cấu trúc vẫn chưa được giải quyết.

Trước đó, ngày 8/1, Samsung Electronics báo cáo kết quả sơ bộ quý IV/2025 đầy bất ngờ với doanh thu ước tính 93.000 tỷ won (64,3 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động 20.000 tỷ won. Đây là lần đầu tiên doanh thu quý của hãng vượt mốc 90.000 tỷ won. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) từ làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale).

Để củng cố sức mạnh cốt lõi, ông Lee xác định các ưu tiên lớn gồm: quản trị tập trung vào AI, thu hút nhân tài hàng đầu và đổi mới văn hóa doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các giám đốc được tặng biểu trưng pha lê khắc dòng chữ "Vượt qua khủng hoảng, hướng tới tăng trưởng mới". So với thông điệp năm ngoái khuyến khích tinh thần kiên cường, khẩu hiệu năm nay nhấn mạnh sự chuyển dịch từ việc nhận diện khủng hoảng sang nỗ lực tạo ra kết quả cụ thể.

Hội thảo do Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Samsung tổ chức nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo của đội ngũ quản lý. Hoạt động đào tạo cấp tập đoàn này mới được nối lại vào năm ngoái sau khi bị gián đoạn từ năm 2016.

(Theo Korea Herald)