Chiều 9/7, phát biểu tại lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động hai bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực.

Theo Thủ tướng, đây là bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương với "thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: T.Hải

Không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh, việc hình thành trung tâm y tế hiện đại tại Ninh Bình còn mở ra cơ hội phát triển đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của địa phương.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế theo hướng giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả, qua đó giảm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng hoạt động của toàn hệ thống y tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: T.Hải

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế trong quy hoạch hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại mà còn hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu và phẫu thuật tại cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Đối với Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị địa phương nghiên cứu khai thác lợi thế của hai bệnh viện lớn để phát triển chuỗi dịch vụ du lịch y tế, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe - lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng của địa phương.

Bên cạnh đó, hai cơ sở của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện vận hành, nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao y đức, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu...

Bộ trưởng Y tế giao 3 nhiệm vụ để cơ sở 2 vận hành hiệu quả

Tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy trình chuyên môn để cơ sở Ninh Bình vận hành theo cùng một hệ thống quản trị, cùng tiêu chuẩn chuyên môn.

"Trong giai đoạn đầu vận hành, cần tập trung phát triển các chuyên ngành mũi nhọn phù hợp với thế mạnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và nhu cầu khám, chữa bệnh của khu vực góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cùng đó, bệnh viện cần tiếp tục kiện toàn cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường cán bộ cơ hữu tại cơ sở Ninh Bình; xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn; nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng phải phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Chị N.K.A (sinh năm 2008), trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình được cơ sở tuyến dưới chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sáng 9/7. Sau khi khám và hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật ngay cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Được định hướng là bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500m2 và tổng diện tích sàn gần 120.000m2.

Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh.

Sáng 9/7, bệnh viện đã thực hiện khám, tư vấn cho 300 bệnh nhân, thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu đầu tiên, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trên hành trình đưa dịch vụ y tế chuyên sâu, tuyến cuối đến gần hơn với người dân.