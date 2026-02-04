Thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban chỉ đạo vừa ký ban hành kế hoạch số 04 về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Kế hoạch số 04 nhằm xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, vững mạnh, có năng lực phòng vệ tốt và khả năng chống chịu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích của quốc gia trên không gian mạng.

Kế hoạch đề ra mục tiêu trong năm 2026, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Hoàn thiện cơ chế pháp lý để khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường, tiếp tục được hoàn thiện gỡ bỏ các rào cản thủ tục.

Hạ tầng an ninh mạng quốc gia hiện đại được xây dựng và phát triển đồng bộ, đủ năng lực bảo vệ chủ quyền không gian mạng. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và người dân được nâng cao về bảo mật thông tin, an ninh mạng và an ninh dữ liệu; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng chất lượng cao...

Mục tiêu đến năm 2030, về vị thế quốc gia, Việt Nam tiếp tục được xếp hạng trong nhóm 20 quốc gia có mức đánh giá cao về chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Các quy định của pháp luật đủ sức răn đe và phản ứng nhanh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2030 đào tạo và xây dựng được đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Tỷ trọng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng "Make in Vietnam" chiếm trên 50% thị trường trong nước và bắt đầu hình thành năng lực xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế. Tự chủ nghiên cứu, sản xuất và làm chủ công nghệ lõi đối với các sản phẩm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2045 được đề ra là xây dựng nền an ninh mạng quốc gia bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học công nghệ số trình độ quốc tế; làm chủ các công nghệ cốt lõi, giảm phụ thuộc nhập khẩu...

Ban chỉ đạo đã phân công nhiều nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu (trừ lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu).

Bộ Công an rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đủ sức răn đe, phòng ngừa xã hội và căn cứ xử lý các hành vi chưa được quy định; sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý triệt để, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước tháng 3/2027.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện nếu để xảy ra sự việc nghiêm trọng, đặc biệt là lộ, lọt bí mật nhà nước do yếu tố chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc không tuân thủ quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa kết quả đánh giá chỉ số bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức vào tiêu chí đánh giá tín nhiệm, năng lực của cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu, để phục vụ công tác xếp loại hàng năm.