Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến với dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Dự thảo luật quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Dự thảo luật được kết cấu gồm 4 chương, 31 điều (giảm 1 chương, 6 điều so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016).

Trong đó, dự thảo luật dành một chương về công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu quy định về thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

Về thông tin công dân không được tiếp cận gồm: Thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận); thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật dân sự; dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, công dân không được tiếp cận thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan, đơn vị xác định theo quy định của pháp luật; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị; tài liệu do cơ quan, đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ.

Về thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, bên cạnh kế thừa các thông tin được tiếp cận có điều kiện (bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình), dự thảo luật bổ sung các thông tin được tiếp cận có điều kiện là dữ liệu cá nhân và tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và Luật Lưu trữ năm 2024.

Theo đó, việc tiếp cận thông tin thuộc dữ liệu cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; việc tiếp cận có điều kiện đối với tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các thông tin phải được công khai rộng rãi để bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong các lĩnh vực (như y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng, đấu thầu, lao động…); bổ sung thông tin về dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp…

Việc công khai nhằm tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận rộng rãi hơn với các thông tin liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. Việc sửa đổi quy định này nhằm xác định rõ trường hợp cơ quan, đơn vị cần chủ động công khai thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.