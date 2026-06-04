Tôi thường xuyên tham gia giao thông tại các thành phố lớn và đang có một thắc mắc rất mong được quý báo và các chuyên gia giải đáp.

Cụ thể, tại các ngã tư, tôi thấy rất phổ biến các biển báo "Đèn đỏ được phép rẽ phải". Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khi đang lưu thông làn sát dải phân cách bên trái, lại gần như không có biển báo nào cho phép các phương tiện được phép quay đầu xe khi đèn đỏ.

Nút giao có phân tách pha đèn đi thẳng và rẽ trái riêng biệt. Ảnh: Cục CSGT

Thực tế hiện nay, có rất nhiều người tham gia giao thông chỉ có nhu cầu quay đầu chứ không muốn rẽ trái. Thế nhưng, mới đây Cục Cảnh sát Giao thông có giải thích khi tín hiệu đèn mũi tên rẽ trái chuyển đỏ, đồng nghĩa với việc cấm luôn cả hành vi quay đầu.

Việc các xe có nhu cầu quay đầu phải dừng chờ đèn đỏ rẽ trái đã vô tình tạo ra nút thắt, khiến lượng phương tiện ùn ứ kéo dài, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Tại sao lại có sự bất cập này? Tôi thấy trong Mục A1 Phụ lục A QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông hiện nay đang được phân loại thành 9 dạng. Trong đó kiểu 6 ở dạng 2 có đèn quay đầu. Có nên chăng bổ sung thêm đèn xanh quay đầu đi kèm với đèn đỏ rẽ trái. Rất mong được chuyên gia và độc giả cùng chia sẻ và giải đáp.

Độc giả Đào Văn Hùng (Hà Nội)

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