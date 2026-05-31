Các mẫu ô tô hiện đại ngày nay được cách âm và cách nhiệt khá tốt. Tuy nhiên, khi phải phơi mình dưới ánh nắng gay gắt trong thời gian dài, nhiệt độ bên trong xe có thể nhanh chóng bị đẩy lên mức 70-80 độ C, gây cảm giác ngột ngạt, nóng hầm hập khi vừa mở cửa bước vào.

Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo nghiên cứu từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), việc khởi động xe và bật điều hòa lên mức tối đa để làm mát khoang lái có thể làm giảm tới hơn 25% hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu của ô tô. Tác động tiêu cực này càng thể hiện rõ rệt trong những chuyến đi ngắn, khi lượng nhiên liệu tiêu thụ phần lớn chỉ để phục vụ cho việc hạ nhiệt độ xe, trong khi quãng đường di chuyển lại không đáng kể.

Cách đơn giản nhất để đảm bảo xe của bạn không bị ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu là cố gắng giảm tác động của ánh nắng mặt trời lên khoang lái ngay từ lúc đỗ xe. Đỗ xe dưới bóng râm hoặc trong tầng hầm luôn là phương án lý tưởng, nhưng trong điều kiện đô thị chật hẹp hiện nay, điều này không phải lúc nào cũng khả thi.

Khi đó, tấm chắn nắng phản quang chính là vị cứu tinh xuất sắc nhất. Đây là một món phụ kiện vô cùng rẻ tiền, dễ dàng tìm mua ở bất cứ đâu với giá chỉ từ vài chục đến hơn một trăm ngàn đồng, nhưng hiệu quả mang lại thì rất đáng ngạc nhiên. Tấm chắn nắng đặt ở kính lái giúp phản xạ tia UV, ngăn chặn quá trình hấp thụ nhiệt trực tiếp vào bảng táp-lô và ghế da.

Ảnh: Ngô Minh

Việc giảm nhiệt độ trong xe dù chỉ vài độ C cũng mang ý nghĩa rất lớn. Khi đó, hệ thống điều hòa sẽ làm việc ít hơn, thời gian làm mát được rút ngắn đáng kể, từ đó giúp động cơ không phải chịu tải nặng và tiết kiệm được lượng xăng đáng kể mỗi khi bạn lăn bánh. Đồng thời, phụ kiện này còn bảo vệ các chi tiết nhựa, da bên trong xe không bị nứt nẻ hay phai màu do bức xạ mặt trời.

Không chỉ phụ thuộc vào tấm chắn nắng, thói quen sử dụng cửa sổ cũng quyết định mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. Nếu khoang lái đang bị om nhiệt quá nóng so với nhiệt độ ngoài trời, việc hạ cửa sổ trong vài phút đầu di chuyển sẽ mang lại hiệu quả thoát nhiệt tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn việc ép điều hòa chạy hết công suất.

Tuy nhiên, các chuyên gia ô tô lưu ý rằng, người dùng chỉ nên mở cửa sổ khi đang chạy ở tốc độ thấp. Khi xe đã ra đường lớn hoặc lên cao tốc, việc mở cửa sổ có thể khiến gió lùa vào khoang lái, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hiệu quả khí động học của xe.

Các nghiên cứu của phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (Mỹ) cho thấy, việc mở toàn bộ 4 cửa kính ở tốc độ cao có thể làm giảm hiệu suất nhiên liệu từ 4-8,5%, tuỳ dòng xe.

Ảnh: Gara Đức Phát

Do đó, bí quyết để hạ nhiệt nhanh cho khoang nội thất là hạ cửa kính lúc xe vừa lăn bánh ở tốc độ chậm để tản nhiệt, sau đó đóng kín toàn bộ cửa và bật điều hòa khi xe bắt đầu tăng tốc trên đường lớn. Nếu xe có cửa sổ trời, hãy mở hé nó ở những phút đầu tiên, vì cửa sổ trời giúp thoát khí nóng bay lên cao rất hiệu quả mà lại ít gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính khí động học hơn cửa sổ hai bên.

Để tối ưu hóa chi phí nhiên liệu trong bối cảnh vật giá đắt đỏ, bên cạnh việc chống nóng, các chuyên gia cũng đưa ra thêm một vài lời khuyên như dọn dẹp cốp xe, bỏ bớt những đồ đạc nặng không cần thiết, tháo giá nóc khi không dùng, kiểm tra áp suất lốp.

Chỉ bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày và trang bị một tấm chắn nắng "rẻ bèo", chủ xe hoàn toàn có thể tự tin vượt qua mùa hè đổ lửa mà không phải xót ruột mỗi lần nhìn kim xăng tụt dốc.

