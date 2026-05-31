Thay dầu động cơ và lọc dầu định kỳ là hạng mục bắt buộc mà tài xế nào cũng thuộc nằm lòng. Hầu hết chúng ta đều phó mặc việc này cho thợ máy tại các gara sửa chữa. Tuy nhiên, một sai sót dù là nhỏ nhất trong quá trình này cũng đủ sức "giết chết" trái tim của chiếc xe.

Mới đây, I Do Cars - kênh YouTube chuyên về kỹ thuật ô tô đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi mổ xẻ khối động cơ của một chiếc Honda Accord Hybrid 2024. Đáng ngạc nhiên, chiếc xe mới lăn bánh được 2 năm nhưng động cơ đã hỏng hoàn toàn.

Gioăng cao su lọc dầu tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại có vai trò rất quan trọng. Ảnh: BLKstudio

Nguyên nhân không đến từ lỗi nhà sản xuất, mà xuất phát từ một lần thay dầu động cơ bất cẩn tại một gara sửa xe bên ngoài. Thợ máy đã làm kẹt vòng đệm O-ring khi lắp bộ lọc dầu mới.

Vòng đệm O-ring hay còn gọi là gioăng cao su lọc dầu là một chi tiết có kích thước chỉ bằng ngón tay, dùng để làm kín bề mặt tiếp xúc giữa bộ lọc và lốc máy. Nhiệm vụ của nó là giữ cho áp suất dầu ổn định và ngăn không cho dầu rò rỉ ra ngoài.

Tuy nhiên, khi chiếc gioăng này bị kẹt, xoắn hoặc lắp lệch, dầu nhớt sẽ xì ra ngoài khiến động cơ tụt áp suất đột ngột. Hậu quả là động cơ chiếc Honda Accord bị tụt áp suất dầu nghiêm trọng.

Khi thiếu đi lớp màng bôi trơn này, các chi tiết kim loại chịu lực bên trong động cơ như trục khuỷu, tay biên, bạc đạn ma sát trực tiếp vào nhau, sinh nhiệt độ cực cao và "chết lâm sàng" chỉ sau một thời gian ngắn.

Việc thay dầu và lọc tưởng chừng như đơn giản nhưng chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ gây ra hậu quả lớn. Ảnh: Auto Tech

Câu chuyện của I Do Cars đã làm dấy lên một cuộc tranh luận lớn về chất lượng của các gara sửa chữa bên ngoài. Tại Việt Nam, thói quen ghé vội một tiệm sửa xe ven đường để thay dầu cho tiện và rẻ vẫn còn rất phổ biến.

Theo nghiên cứu chỉ số dịch vụ hậu mãi (ASI) năm 2026 của tổ chức uy tín J.D. Power tại Mỹ, xu hướng khách hàng mang xe ra các gara sửa chữa ngoài thay vì vào đại lý chính hãng đang tăng lên do yếu tố nhanh, rẻ và tiện lợi.

Thế nhưng, bản báo cáo này cũng chỉ ra một mâu thuẫn, dù hài lòng về giá cả và thời gian hoàn thành dịch vụ, các tài xế vẫn nơm nớp lo sợ về tay nghề và sự chuyên nghiệp của các xưởng dịch vụ bên ngoài. Rất nhiều người cho rằng chi phí rẻ thường đi kèm với việc làm ẩu, rủi ro cao.

Dưới góc độ chuyên gia kỹ thuật, sự cố hỏng máy do kẹt gioăng lọc dầu là hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để tránh cảnh "tiền mất tật mang", các chủ xe cần lưu ý 3 nguyên tắc sống còn sau khi đi thay dầu.

Thứ nhất, coi chừng lỗi "gioăng kép". Khi tháo lọc dầu cũ, chiếc gioăng cao su cũ do chịu nhiệt lâu ngày có thể bị đứt và dính chặt lại trên lốc máy. Nếu thợ lơ đễnh, không làm sạch bề mặt mà vặn luôn lọc dầu mới đè lên, khe hở sẽ xuất hiện. Dầu sẽ phun thành tia ngay khi bạn vừa nổ máy.

Thứ hai, hãy nhắc nhở thợ lau sạch bề mặt tiếp xúc trên lốc máy, sau đó dùng ngón tay quệt một chút dầu mới bôi lên chiếc gioăng của bộ lọc. Lớp dầu này giúp gioăng trượt êm vào khớp, không bị xoắn hay kẹt nát khi dùng lực siết chặt.

Thứ ba, sau khi châm đủ dầu, tuyệt đối không lên xe chạy đi ngay, hãy yêu cầu thợ nổ máy tại chỗ khoảng 3-5 phút. Lúc này, chủ xe nên soi đèn pin hoặc cúi xuống gầm kiểm tra xem có bất kỳ giọt dầu nào rỉ ra từ khu vực lọc nhớt hay con ốc rốn đáy các-te hay không.

Thay dầu là một hạng mục nhỏ, nhưng hệ quả của sự bất cẩn là vô cùng lớn. Đừng vì tiết kiệm vài chục nghìn đồng hay vài phút chờ đợi mà giao phó khối tài sản hàng trăm triệu đồng cho những người thợ thiếu cẩn trọng.

