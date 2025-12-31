Trao đổi với VietNamNet, anh Khúc Cao Thế - thầy giáo dạy lái xe lâu năm tại khu vực Long Biên (Hà Nội) cho biết: "Trong tình huống này, xe con sẽ 'không được phép quay đầu'. Để hiểu rõ lý do tại sao, chúng ta cần tách bạch hai vấn đề, bao gồm quyền hạn của biển báo và hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông."

Tình huống giao thông khiến nhiều tài xế bị phạt nếu quay đầu xe dù biển báo không cấm. Ảnh: OFFB

Theo anh Khúc Cao Thế, nhiều tài xế vẫn còn nhầm lẫn hiệu lực của biển cấm rẽ trái. Vì trước đó, theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2012/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGTVT, đối với trường hợp đặt biển số P.123a "cấm rẽ trái" thì cũng không được phép quay đầu xe. Tuy nhiên, quy định này đã hết hiệu lực từ ngày 1/11/2016.

Còn hiện tại, theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ có hiệu lực từ 1/7/2020, ý nghĩa của biển báo P.123a "Cấm rẽ trái" là chỉ cấm các phương tiện rẽ trái tại vị trí đặt biển và không có giá trị cấm quay đầu xe. Như vậy, nếu chỉ xét riêng biển báo này, chiếc xe con về lý thuyết "được phép quay đầu".

Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, người lái xe còn phải tuân thủ hệ thống báo hiệu theo thứ tự ưu tiên. Ở đây, đèn tín hiệu giao thông đóng vai trò quan trọng. Hiện tại, đèn đang đỏ, xe bắt buộc phải dừng lại trước vạch dừng. Hành vi quay đầu hay di chuyển lúc này đều là vi phạm lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Khi gặp dèn tín hiệu giao thông dạng 2 (có mũi tên), các phương tiện phải đi theo đúng hướng mũi tên. Ảnh: CAHP

Trong tình huống kể trên, chi tiết quan trọng nhất chính là đèn tín hiệu giao thông có mũi tên đi thẳng. Theo quy định, đèn gia thông có hình mũi tên sẽ thuộc đèn tín hiệu giao thông dạng 2, có nghĩa là điều khiển các phương tiện đi theo các hướng cụ thể. Như vậy, nếu đèn chuyển sang xanh (mũi tên thẳng), các phương tiện chỉ được phép đi thẳng.

Nếu muốn quay đầu, làn đường đó phải có thêm đèn mũi tên rẽ trái/quay đầu hoặc vạch kẻ đường cho phép kết hợp. Do đó, dù biển báo "Cấm rẽ trái" (P.123a) về luật là cho phép quay đầu, nhưng đèn tín hiệu giao thông hình mũi tên đi thẳng đã giới hạn hướng di chuyển của làn đường này, vị thầy giáo dạy lái xe nhấn mạnh.

Vì thế, nếu xe con thực hiện pha quay đầu tại đây, tài xế sẽ phạm một trong hai lỗi sau: "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường" (nếu đèn xanh thẳng mà vẫn quay) hoặc "Vượt đèn đỏ" (nếu quay khi đèn đang đỏ).

Theo nghị định số 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, người điều khiển xe ô tô, xe bốn bánh có động cơ hoặc các phương tiện tương đương vi phạm sẽ bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng và phạt từ 20-22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm GPLX nếu hành vi không chấp hành vạch kẻ đường của xe ô tô dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong khi đó, với lỗi vượt đèn đỏ, người điều khiển xe ô tô, xe bốn bánh có động cơ hoặc các phương tiện tương đương vi phạm sẽ bị xử phạt từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm GPLX. Trong trường hợp gây tai nạn, mức phạt sẽ là 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

Lời khuyên cho tài xế

Khi gặp tình huống tương tự tại các ngã tư hoặc gầm cầu vượt, hãy quan sát đèn tín hiệu. Nếu đèn giao thông có mũi tên chỉ hướng nào, bạn chỉ được đi theo hướng đó. Nếu dưới mặt đường có mũi tên chỉ đi thẳng, tuyệt đối không được rẽ hay quay đầu, bất kể biển báo bên cạnh là gì.

Nếu muốn quay đầu xe, hãy đi thẳng qua giao lộ và tìm điểm mở dải phân cách hoặc giao lộ tiếp theo có biển cho phép quay đầu (I.409/I.410) để đảm bảo an toàn và tránh bị phạt nguội. Chúc các tài xế lái xe an toàn!

