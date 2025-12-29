Việt Nam đang bước vào giai đoạn "ô tô hóa" ngày càng rõ nét, khi số lượng xe cá nhân tăng nhanh, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Trong khi đó, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tình trạng mưa lớn, ngập lụt tại các đô thị, đặc biệt vào mùa mưa bão. Xe chết máy, thủy kích, tai nạn giao thông do thời tiết xấu xảy ra với tần suất cao hơn, kéo theo nhu cầu cứu hộ ô tô tăng vọt.

Thị trường xe cứu hộ phân mảnh, thiếu minh bạch

Theo khảo sát của VietNamNet, thị trường dịch vụ cứu hộ hiện nay đang được chia thành 2 nhóm chính. Đầu tiên là nhóm cứu hộ chuyên nghiệp có uy tín lâu năm như Cứu hộ 116, Trung tâm Cứu hộ 119, Cứu hộ 911, Cứu hộ Sài Gòn...

Các đơn vị cứu hộ giao thông tại Việt Nam thường chỉ có quy mô nhỏ lẻ, hoạt động tự phát. Ảnh: Nam Khánh

Giá cẩu kéo cứu hộ thông thường từ 600.000-900.000 đồng, áp dụng cho xe dưới 9 chỗ với phạm vi dưới 10km và tính giá 20.000-30.000 đồng/km với mỗi km tiếp theo. Ngoài ra, cứu hộ ban đêm, địa hình khó hoặc thời tiết xấu sẽ thêm phụ phí từ 200.000-500.000 đồng. Trong khi đó, đối với các xe hạng nặng, chi phí sẽ cao hơn, khoảng từ 1,5-3 triệu đồng trong phạm vi dưới 10km.

Thứ hai là nhóm tặng kèm khi bảo hiểm hoặc được hãng xe hỗ trợ, người dùng không cần trả trực tiếp cho đơn vị cứu hộ mà chi phí đã nằm trong giá xe hoặc gói bảo hiểm. Ví dụ như các hãng bảo hiểm như Bảo Việt, PVI, Liberty... sẽ miễn phí cẩu kéo nếu mua bảo hiểm thân vỏ hoặc có gói cứu hộ chuyên biệt đi kèm, nhưng thường chỉ miễn phí trong phạm vi 50-70km.

Với hãng xe, VinFast có dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong suốt thời gian bảo hành, các hãng xe sang như BMW hay Mercedes-Benz thường có gọi RSA cao cấp đi kèm, hỗ trợ cả khách sạn 5 sao nếu xe hỏng khi đi du lịch xa.

Tuy nhiên, một chuyên gia nhận định thị trường dịch vụ cứu hộ giao thông hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập. Chẳng hạn như các đơn vị cứu hộ, thậm chí là cứu hộ chuyên nghiệp cũng thường chỉ có quy mô nhỏ lẻ, hoạt động tự phát nên trong các tình huống khẩn cấp hoặc đêm khuya, ngày lễ, không hiếm trường hợp chủ xe phản ánh tình trạng "bị làm giá" chi phí cẩu kéo.

Ở góc độ trải nghiệm, khi xe xảy ra sự cố, chủ xe thường phải tự tìm số điện thoại cứu hộ, gọi từng nơi để hỏi giá, chờ đợi trong lo lắng mà không biết xe cứu hộ đang ở đâu, khi nào mới tới.

Giá cả cũng thường được thỏa thuận miệng, thiếu minh bạch, phụ thuộc hoàn toàn vào vị thế yếu của người gặp nạn. Chưa kể, chất lượng xe cẩu, kỹ năng nhân sự không đồng đều, tiềm ẩn rủi ro hư hỏng phương tiện trong quá trình cứu hộ.

Chính những bất cập này đã tạo ra một "khoảng trống" lớn cho mô hình cứu hộ giao thông chuyên nghiệp, quy mô toàn quốc và được số hóa.

Trong bối cảnh đó, việc VETC chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc VETC 24/7 từ cuối năm 2025 không chỉ là mở thêm một dịch vụ mới, mà được xem là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái giao thông thông minh của Tasco, đồng thời tạo ra sự thay đổi căn bản trong cách vận hành thị trường xe cứu hộ.

Sự gia nhập của VETC Cứu hộ với nền tảng số hóa đang buộc các đơn vị cứu hộ truyền thống phải tái cấu trúc. Ảnh: Ngô Minh

Thay vì dựa vào gọi điện và thương lượng giá như trước, VETC Cứu hộ vận hành theo tư duy nền tảng số. Người dùng chỉ cần thao tác trên ứng dụng, hệ thống tự động định vị vị trí xe gặp sự cố, điều phối xe cứu hộ gần nhất, đồng thời hiển thị thông tin xe cứu hộ, lộ trình và thời gian dự kiến tiếp cận.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mô hình thuê bao cứu hộ ô tô theo năm, mức phí chỉ 299.000 đồng/năm, áp dụng cho ô tô dưới 16 chỗ và xe tải có tải trọng dưới 2,5 tấn. Với gói này, người dùng không còn phải lo chi phí phát sinh mỗi lần xe gặp sự cố khi được sử dụng không giới hạn số lần, được miễn phí các dịch vụ cơ bản như kích bình, thay lốp, tiếp nhiên liệu tại chỗ.

Trong các trường hợp tai nạn, xe hết pin, đổ nhầm nhiên liệu hoặc gặp sự cố không thể tiếp tục di chuyển, khách hàng được hỗ trợ cẩu và kéo miễn phí trong phạm vi 100km đầu tiên, quãng đường vượt quá sẽ được tính phí theo quy định 22.000 đồng/km.

Cách làm này góp phần thay đổi tâm lý "đợi hỏng rồi tính" vốn phổ biến lâu nay, thay bằng tư duy phòng ngừa rủi ro, được xem là một bước chuyển quan trọng trong văn hóa sử dụng ô tô tại Việt Nam.

Cứu hộ giao thông truyền thống buộc phải tái cấu trúc

Việc "ông lớn" Tasco tham gia vào mảng cứu hộ giao thông được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn thị trường. Cứu hộ giao thông từ chỗ manh mún, thiếu chuẩn mực có cơ hội được thiết lập mặt bằng dịch vụ rõ ràng hơn, hướng tới mô hình "bảo hiểm rủi ro vận hành" và số hóa toàn bộ quy trình.

Tasco đang muốn thị trường cứu hộ giao thông hướng tới mô hình "bảo hiểm rủi ro vận hành". Ảnh: Ngô Minh

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của VETC Cứu hộ cũng buộc các đơn vị cứu hộ truyền thống phải tái cấu trúc. Họ đứng trước hai lựa chọn, đó là nâng cấp năng lực, tiêu chuẩn hóa dịch vụ để trở thành đối tác trong chuỗi hoặc sẽ dần bị đào thải khi thị trường chuyển sang vận hành theo nền tảng và dữ liệu.

Với các hãng xe và công ty bảo hiểm, cuộc chơi cũng trở nên khốc liệt hơn. Một dịch vụ cứu hộ trung lập, phục vụ mọi thương hiệu xe và có sẵn nền tảng người dùng lớn sẽ tạo áp lực buộc các công ty bảo hiểm phải xem xét lại chính sách cứu hộ miễn phí của mình hoặc chọn cách hợp tác với chính VETC thay vì duy trì đội cứu hộ riêng tốn kém.

Thị trường xe cứu hộ giao thông Việt Nam năm 2025 đã bước qua ranh giới của một dịch vụ “chữa cháy” thủ công và dự báo năm 2026 sẽ tiến tới giai đoạn công nghệ hóa, chuẩn hóa và vận hành theo hệ sinh thái.

Với người dùng, đây là tín hiệu tích cực: dịch vụ cứu hộ minh bạch, dễ tiếp cận, chi phí hợp lý và an tâm hơn. Với thị trường, đây là hồi chuông báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ cứu hộ manh mún và mở ra một cuộc chơi mới, nơi công nghệ, dữ liệu và mạng lưới quyết định người thắng cuộc.

