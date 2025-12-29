Theo dữ liệu của Indeed tại Mỹ cập nhật tháng 12/2025, thu nhập trung bình của một nhân viên bán xe mới vào khoảng 81.900 USD mỗi năm (hơn 2,15 tỷ đồng). Con số này bao gồm cả lương cơ bản và hoa hồng, phản ánh mức trung bình toàn thị trường chứ không phải con số khởi điểm cho những ai muốn bước chân vào nghề này.

Thu nhập của người bán xe phụ thuộc rất lớn vào vị trí địa lý, thương hiệu xe, cơ chế trả lương của đại lý. Ảnh: Motorbiscuit

Thực tế, thu nhập của người bán xe phụ thuộc rất lớn vào vị trí địa lý, thương hiệu xe, cơ chế trả lương của đại lý và đặc biệt là kinh nghiệm cá nhân. Tại phần lớn các đại lý xe mới, nhân viên bán hàng chỉ nhận mức lương cơ bản khá thấp hoặc một khoản “đảm bảo thu nhập” ngắn hạn trong giai đoạn đầu, sau đó sống hoàn toàn bằng hoa hồng.

Hoa hồng không đơn thuần tính theo giá bán xe, mà dựa trên lợi nhuận thực tế của từng giao dịch. Bán nhiều chưa đủ, phải bán có lãi, phải đạt chỉ tiêu tháng. Không đạt chỉ tiêu đồng nghĩa thu nhập sụt giảm rất nhanh, thậm chí không đủ trang trải sinh hoạt.

Đối với công việc bán xe mới, chỉ riêng yếu tố địa lý đã tạo ra sự chênh lệch lớn. Tại Seattle (Washington), thu nhập trung bình của nhân viên bán xe vượt mốc 100.000 USD mỗi năm. Ở Concord (California), mức trung bình được ghi nhận thậm chí trên 140.000 USD.

Trong khi đó, nhiều thành phố lớn khác chỉ xoay quanh mức trung bình toàn quốc. Cùng một công việc, nhưng kết quả tài chính có thể khác nhau hoàn toàn. Những người trong nghề cũng thẳng thắn thừa nhận điều này.

Trên diễn đàn CarSalesTraining của Reddit, các nhân viên bán hàng đang làm việc cho biết một người bán kém có thể chỉ kiếm khoảng 3.000 USD mỗi tháng, trong khi người bán giỏi tại cùng đại lý có thể đạt 18.000 USD hoặc hơn trong những giai đoạn thuận lợi.

Nhiều ý kiến cho rằng mức 70.000 USD/năm vẫn là mức "trung bình thực tế" tại một đại lý ô tô phổ thông. Với những người trụ lại đủ lâu, đặc biệt ở các đại lý doanh số lớn hoặc xe sang, thu nhập trên 100.000 USD/năm là hoàn toàn khả thi.

Theo phân tích năm 2025 của CarEdge, nhân viên bán xe mới thường khởi điểm bằng mức lương đảm bảo khoảng 3.000 USD mỗi tháng trong thời gian ngắn, trước khi chuyển hẳn sang mô hình hoa hồng.

Những người bán ở mức trung bình, tiêu thụ khoảng 8-12 xe mỗi tháng, thường kiếm được từ 3.000-6.000 USD/tháng. Nhóm xuất sắc, bán từ 25 xe trở lên mỗi tháng, có thể đạt thu nhập 150.000 USD/năm hoặc cao hơn. Tuy nhiên, số này rất hiếm và thường đi kèm tình trạng quá tải, kiệt sức.

Mức hoa hồng phổ biến dao động khoảng 400-500 USD cho mỗi xe sau khi đã trừ chi phí của đại lý. Các thương hiệu xe sang trả hoa hồng cao hơn nhờ biên lợi nhuận lớn, nhưng đổi lại là tiêu chuẩn tuyển dụng khắt khe và áp lực doanh số luôn ở mức cao.

Rõ ràng, bán xe là công việc đề cao nỗ lực, kỹ năng đàm phán và sự ổn định tâm lý. Bán xe có thể là con đường kiếm tiền dễ nhất, hoặc khó nhất trong ngành bán lẻ. Tuy nhiên, thu nhập cao hay thấp không nằm ở nghề, mà nằm ở việc bạn chọn cách nào.

Theo Motorbiscuit