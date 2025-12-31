Dưới đây là các chính sách và yếu tố then chốt sẽ tác động trực tiếp đến giá xe ô tô 2026.

Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, "cú hích" cho xe hybrid

Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá xe ô tô từ năm 2026 là Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025. Theo đó, kể từ 1/1/2026, xe hybrid tại Việt Nam chỉ phải chịu 70% mức thuế tiêu thụ đặc biệt so với xe xăng, dầu cùng loại. Đây được xem là chính sách ưu đãi mạnh tay nhất từ trước đến nay dành cho dòng xe xăng lai điện.

Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho xe hybrid (HEV và PHEV) sẽ chỉ bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng dung tích nhưng có điều kiện đi kèm. Ảnh: TMV

Điểm đáng chú ý là ưu đãi này áp dụng cho cả xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV) thay vì chỉ dành cho PHEV như trước đây. Điều kiện đi kèm là mức tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid phải thấp hơn ít nhất 30% so với phiên bản chạy xăng cùng dung tích.

Việc xóa bỏ ranh giới giữa HEV và PHEV giúp mở rộng đáng kể phạm vi các mẫu xe được hưởng ưu đãi thuế. Đồng thời, chính sách này còn tạo hiệu ứng "giảm chồng" khi thuế VAT và lệ phí trước bạ được tính trên giá đã giảm thuế. Nhờ đó, giá lăn bánh xe hybrid sẽ dễ tiếp cận hơn rõ rệt.

Với các mẫu xe hybrid dung tích nhỏ, người mua có thể tiết kiệm vài chục triệu đồng, còn với các mẫu xe dung tích lớn, giá trị cao, mức chênh lệch có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây chính là nền tảng để xe hybrid bùng nổ doanh số trong năm 2026.

Thuế nhập khẩu ô tô châu Âu tiếp tục giảm theo EVFTA

Bên cạnh chính sách thuế nội địa, lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) cũng là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá xe ô tô 2026. Theo cam kết, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ châu Âu sẽ giảm dần về 0%, dự kiến hoàn tất vào giai đoạn 2029-2030.

Audi A5 2025 ra mắt vào tháng 7 vừa qua đã có giá bán cạnh tranh hơn khi được giảm thuế nhập khẩu. Ảnh: Ngô Minh

Chỉ tính riêng từ 1/1/2025, các mẫu xe dung tích 1.5L-2.5L nhập khẩu từ châu Âu đã được giảm thuế từ mức 39-42,5% xuống còn 31,2–35,4%. Sang năm 2026, mức thuế này được dự báo tiếp tục giảm, còn khoảng 24-29%. Do phần lớn xe châu Âu tại Việt Nam chủ yếu thuộc phân khúc xe hạng sang như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche nên mức giảm thuế này tác động rõ rệt đến giá bán.

Thực tế thị trường năm 2025 đã cho thấy xu hướng này. Nhiều mẫu xe châu Âu mới ra mắt có giá cạnh tranh hơn đáng kể so với trước. Điển hình như Audi A5 S Line 2025 hiện chỉ từ 2,199 tỷ đồng, tiệm cận các đối thủ lắp ráp trong nước như Mercedes-Benz C 300 AMG (2,099 tỷ đồng).

Khi bước sang năm 2026, đà giảm thuế nhập khẩu kết hợp với giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT có thể giúp giá xe châu Âu tiếp tục “hạ nhiệt”. Với một mẫu xe nhập khẩu giá cập cảng 2 tỷ đồng, chỉ riêng việc thuế nhập khẩu giảm có thể khiến giá bán cuối cùng giảm hơn 200 triệu đồng.

Nếu đó là xe hybrid thì mức giảm còn cao hơn nữa. Dù vậy, mức giảm giá thực tế vẫn phụ thuộc vào chi phí, tỷ giá và chính sách của từng hãng.

Áp lực ngày càng lớn từ xe Trung Quốc giá rẻ

Ngoài các yếu tố thuế, thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 còn chịu áp lực mạnh từ làn sóng xe Trung Quốc. Các thương hiệu như BYD, MG, Geely, Lynk & Co, Omoda, Jaecoo hay Zeekr đang đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam với chiến lược giá rất quyết liệt. Nhiều mẫu xe được định giá thấp ngay từ đầu hoặc đi kèm ưu đãi lớn như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Xu hướng xe hybrid đến từ các thương hiệu Trung Quốc là khá rõ ràng trong năm 2025 và sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

Đáng chú ý, xu hướng xe hybrid và xe điện đến từ các hãng Trung Quốc ngày càng rõ nét.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn kỳ vọng khi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi cho xe hybrid chính thức có hiệu lực, giá bán các mẫu xe năng lượng mới từ Trung Quốc có thể rẻ ngang, thậm chí thấp hơn xe xăng truyền thống của Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Áp lực cạnh tranh này buộc các "ông lớn" như Toyota, Honda, Hyundai phải liên tục điều chỉnh giá và mở rộng danh mục xe hybrid giá rẻ để giữ thị phần. Thị trường vì thế sẽ bước vào cuộc đua không chỉ về giá, mà còn về công nghệ và hiệu quả sử dụng.

Năm 2026 không đơn thuần là câu chuyện giảm thuế mà là giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường ô tô Việt Nam. Xe hybrid và xe điện sẽ ngày càng hấp dẫn hơn so với các lựa chọn xe thuần xăng, dầu. Giá xe ô tô 2026 sẽ chịu tác động đa chiều và người hưởng lợi lớn nhất chính là người tiêu dùng.

