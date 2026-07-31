Vay 585 triệu đồng, chỉ trả được hơn 6,7 triệu tiền lãi

Theo Ngân hàng TMCP Đ., ngày 30/11/2011, ông Nguyễn Văn T. và bà Chung Bích L. (Kiên Giang) ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức với ngân hàng, vay 600 triệu đồng. Cùng ngày, hai bên ký khế ước nhận nợ với số tiền thực tế giải ngân là 585 triệu đồng. Mục đích vay để bổ sung vốn kinh doanh cà phê rang của hộ kinh doanh cá thể.

Khoản vay có thời hạn 12 tháng. Trong tháng đầu tiên, lãi suất được áp dụng ở mức 25,64%; sau đó được điều chỉnh định kỳ hằng tháng theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng do ngân hàng công bố cộng với biên độ theo thỏa thuận. Bên vay có trách nhiệm trả lãi hằng tháng, còn nợ gốc thanh toán vào cuối kỳ.

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, ông T. và bà L. thế chấp hai bất động sản tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (cũ). Hai tài sản đều được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Đến ngày 12/5/2020, tổng số tiền lãi vợ chồng ông T. đã thanh toán cho ngân hàng chỉ hơn 6,7 triệu đồng. Do khoản vay không được thanh toán đầy đủ, ngân hàng khởi kiện yêu cầu thu hồi nợ.

Vợ chồng một hộ kinh doanh vay ngân hàng gần 600 triệu để bổ sung vốn kinh doanh cà phê rang, nhưng chỉ trả được hơn 6,7 triệu tiền lãi. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngân hàng đã xem xét miễn giảm một phần tiền lãi cho khách hàng với số tiền hơn 625 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ngân hàng điều chỉnh yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu thanh toán số tiền gốc thực tế đã giải ngân là 585 triệu đồng, thay vì hạn mức tín dụng 600 triệu đồng

Ngân hàng yêu cầu buộc ông T. và bà L. thanh toán tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng, gồm 585 triệu đồng tiền gốc, gần 64 triệu đồng tiền lãi trong hạn, hơn 1,5 tỷ đồng tiền lãi quá hạn và hơn 4,3 triệu đồng tiền lãi chậm trả. Đồng thời, vợ chồng ông T. phải tiếp tục trả lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong khoản vay.

Ông Nguyễn Văn T. thừa nhận toàn bộ quá trình vay vốn, mục đích vay, mức lãi suất và tài sản thế chấp đúng như ngân hàng trình bày.

Ông đồng ý thanh toán khoản nợ nhưng cho biết việc kinh doanh gặp khó khăn nên không còn khả năng trả. Ông cũng chấp nhận để ngân hàng xử lý tài sản thế chấp nhằm thu hồi nợ sau khi bản án có hiệu lực.

Trong khi đó, bà L. đã được tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng đều vắng mặt và không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện.

Hộ kinh doanh phải trả nợ ngân hàng hơn 2,2 tỷ đồng

Tháng 9/2020, TAND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là TAND khu vực 1 - An Giang) xét xử sơ thẩm và chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ngân hàng.

Tòa buộc ông T. và bà L. phải thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng, gồm 585 triệu đồng tiền gốc, gần 64 triệu đồng tiền lãi trong hạn và hơn 1,5 tỷ đồng tiền lãi quá hạn. Đối với khoản lãi chậm trả hơn 4,3 triệu đồng mà ngân hàng yêu cầu, tòa sơ thẩm không chấp nhận.

Bản án sơ thẩm còn tuyên, bên vay tiếp tục phải chịu lãi đối với khoản nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý hai bất động sản đã thế chấp để thu hồi nợ. Nếu số tiền thu được vẫn không đủ, ông T. và bà L. tiếp tục phải thanh toán phần còn thiếu.

Không đồng ý, ông T. kháng cáo, đề nghị được thanh toán khoản nợ cho bà Ngô Mỹ Th., người từng là Giám đốc Ngân hàng P. Chi nhánh S., thay vì thanh toán cho Ngân hàng TMCP Đ. Ông cũng kiến nghị được áp dụng mức lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hợp đồng tín dụng được ký giữa các bên hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định. Sau khi Ngân hàng P. sáp nhập để thành lập Ngân hàng TMCP Đ., toàn bộ quyền và nghĩa vụ đối với khoản vay được chuyển giao theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Do đó, việc Ngân hàng TMCP Đ. khởi kiện yêu cầu thu hồi nợ là đúng pháp luật.

Tòa xác định bà Ngô Mỹ Th. chỉ là người đại diện ký hợp đồng thay mặt ngân hàng chứ không phải chủ thể có quyền nhận khoản tiền vay, nên yêu cầu được trả nợ cho cá nhân bà Th. không có căn cứ để chấp nhận.

Đối với đề nghị áp dụng mức lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng xét xử cho rằng, khoản vay được xác lập trên cơ sở thỏa thuận hợp pháp giữa các bên. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã chủ động giảm cho bị đơn hơn 625 triệu đồng tiền lãi trong quá trình giải quyết vụ án.

Do đó, tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của ông T., giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vợ chồng ông T. phải tiếp tục chịu lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong khoản nợ; nếu không thực hiện nghĩa vụ, hai tài sản thế chấp sẽ bị xử lý để thu hồi nợ.