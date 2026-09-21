Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành Quyết định 1810/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu chung của chiến lược là phát triển hệ thống giáo dục đại học hiện đại, ngang tầm khu vực; thích ứng hiệu quả trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo; trở thành hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia và là một trụ cột của hệ thống đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đến năm 2035, giáo dục đại học được hiện đại hóa, tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu, thích ứng với tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Số cơ sở giáo dục đại học công lập giảm tối thiểu 20% so với năm 2025; 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Một mục tiêu khác là tăng mạnh số người học các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhất là ở trình độ tiến sĩ. Tỷ lệ người trong độ tuổi 18-22 học đại học đạt 45%; tỷ lệ người học sau đại học đạt 15%; người học các ngành STEM chiếm 40% quy mô đào tạo ở mỗi trình độ.

Chất lượng đào tạo được nâng cao theo các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao, có năng lực thích ứng, làm chủ và dẫn dắt công nghệ, nhất là trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, chiến lược. Tỷ lệ người học có việc làm phù hợp trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp đạt 90%.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu thu hút, phát triển nhân tài trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao tri thức; hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc ngang tầm khu vực, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong mạng lưới cơ sở giáo dục đại học. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 50% và có 20 trung tâm nghiên cứu xuất sắc hàng đầu khu vực.

Chiến lược đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm nguồn lực ngân sách nhà nước và thu hút mạnh nguồn lực xã hội. Tỷ trọng thu từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức của các cơ sở giáo dục đại học đạt 15%.

Ngoài ra, chiến lược đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, từng bước vào nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN; 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo.

Hệ thống các mục tiêu tới năm 2030 và 2035:



Đến năm 2045, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á, có một số đại học tinh hoa đạt đẳng cấp thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế. Hệ thống giáo dục đại học giữ vai trò là hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia, là trụ cột để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.