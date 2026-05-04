Hệ thống đèn trên ô tô nói chung và đèn pha nói riêng là bộ phận rất quan trọng khi lưu thông trên đường, đặc biệt là vào lúc trời tối và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy vậy, không phải lúc nào hệ thống đèn chiếu sáng cũng vận hành trơn tru, thậm chí có thể dở chứng giữa đường khiến người điều khiển lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Đèn pha tắt ngóm khi đang đi giữa trời tối

Chia sẻ với VietNamNet, anh Đỗ Văn Long (Bắc Ninh) vẫn chưa hết ám ảnh khi kể lại hành trình tưởng như bình thường nhưng trở thành một đêm “mò đường" trong bóng tối của cả gia đình.

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, anh lái ô tô đưa vợ con đi chơi buổi tối đến một địa điểm cách nhà hơn 15km. Khi xe đang chạy khoảng hơn 40 km/h trên đoạn đường liên huyện vắng người, bỗng nhiên có một tiếng "bụp" nhỏ trong xe, phía trước tối om, đèn chiếu sáng bao gồm cả đèn pha và cốt đã tắt ngóm.

Ô tô bỗng nhiên mất đèn pha khiến tầm quan sát bị ảnh hưởng lớn. Ảnh minh hoạ.

Trong khoang xe, vợ con anh hoảng hốt la hét, tạo thêm áp lực khiến anh phải lập tức rà phanh, đánh lái tấp vội vào lề.

Sau vài phút trấn tĩnh, anh Long bật đèn cảnh báo (hazard), đánh liều “bò” xe từng mét trong trạng thái gần như "mù" hoàn toàn, chỉ dựa vào ánh sáng le lói từ các phương tiện hiếm hoi đi ngang qua.

“Tôi cố nhích từng chút đến nhà một người quen để gửi xe lại rồi cả nhà bắt taxi quay về trong tâm trạng mệt mỏi, bất an. Lúc đó thực sự rất căng thẳng, phần vì sợ xe khác không may tông vào, nhưng phần vì lo bị CSGT hỏi thăm", anh Long kể.

Sáng hôm sau, anh đến đưa xe tới gara quen để kiểm tra. Với những gì đã xảy ra, anh gần như chắc chắn xe gặp lỗi hệ thống điện nặng hoặc cháy bóng đèn hàng loạt.

Thế nhưng, kết quả lại khá bất ngờ khi thợ của gara kiểm tra và báo chỉ bị cháy một cầu chì 15A nhỏ xíu bằng móng tay. Chi phí thay thế hết 30 nghìn đồng. Sau khi thay cầu chì mới, đèn chiếu sáng của xe lại hoạt động bình thường.

“Chỉ một chi tiết rất nhỏ và rẻ tiền nhưng khiến cả hành trình đảo lộn hoàn toàn. Đúng là một bài học nhớ đời,” anh Long chia sẻ.

Làm gì để phòng tránh?

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, khi tham gia giao thông, xe ô tô phải có đủ đèn chiếu sáng và bắt buộc phải bật đèn xe theo đúng thời gian quy định trong thời gian từ 18h hôm trước đến 6h ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn và trong hầm đường bộ.

Nếu thiếu hoặc không bật đèn theo quy định như trên, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng theo khoản 3, Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nếu việc xe ô tô gặp sự cố bất ngờ mà người điều khiển không thể biết trước hoặc gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến đèn không sáng thì không bị phạt. Tuy nhiên, việc lái xe trong tình trạng hỏng đèn chiếu sáng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi lúc này tầm quan sát của lái xe là vô cùng hạn chế.

Hệ thống cầu chì đèn, còi xe thường được bố trí tại bảng mạch nằm trong khoang lái. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với PV VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cho biết, các loại đèn ô tô nói chung và đèn pha ô tô nói riêng bị hỏng bất chợt có thể có nhiều lý do như cháy bóng, lỏng giắc cắm, tuột dây dẫn bóng đèn... Các trường hợp này thường chỉ hỏng đơn lẻ.

Một tình huống khác nguy hiểm hơn nhưng cũng khá hay gặp là bị cháy, đứt rơ le, cầu chì, hỏng máy phát... lúc này có thể tất cả các bóng đèn như đèn pha, đèn cốt, đèn tép, thậm chí đèn taplo và đèn nội thất trong xe sẽ bị vô hiệu hoá cùng một lúc.

Theo anh Kiên, hệ thống đèn ô tô vốn có độ bền cao nhờ mạch điện riêng và có cầu chì, rơ-le bảo vệ.

Tuy nhiên, với xe trên 10 năm, dây dẫn và giắc nối dễ lão hóa, tăng điện trở, gây quá nhiệt và cháy cầu chì.

Nguy cơ cao hơn ở các xe đã độ đèn, âm thanh hoặc thiết bị điện nếu đấu nối sai kỹ thuật, không tính toán tải. Khi dòng vượt ngưỡng, cầu chì sẽ đứt để bảo vệ hệ thống, dẫn tới mất đèn đột ngột. Vì vậy, cần kiểm tra định kỳ và đảm bảo mọi hạng mục độ chế đúng chuẩn kỹ thuật.

"Đi đường trời tối mà không có dù chỉ một bên đèn pha là điều rất nguy hiểm và không ai mong muốn. Tuy vậy, nếu bị giữa đường, bắt buộc phải di chuyển mà không có cách nào khác, cần bình tĩnh xử lý để đảm bảo an toàn cho mình và những phương tiện xung quanh", anh Kiên nói.

Vị chuyên gia này đưa ra một số lời khuyên khi không may đèn chiếu sáng ô tô bị hỏng bất chợt trên đường:

- Dù với bất cứ nguyên nhân nào, nếu đèn chiếu sáng không hoạt động khi đang đi đường tối, người lái xe cần dừng xe lại và kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Nếu có thể, nên đến gara gần nhất để kiểm tra, khắc phục ngay.

- Trên những cung đường không có đèn chiếu sáng, ít phương tiện qua lại và khoảng cách còn xa, nên nhờ sự hỗ trợ của xe cứu hộ. Có thể cân nhắc phương án tìm một nơi lưu trú để nghỉ lại, chờ trời sáng mới di chuyển tiếp, không nên đi cố rất nguy hiểm.

- Trường hợp buộc phải tự di chuyển, lái xe nên đi chậm, đồng thời bật đèn cảnh báo khẩn cấp (đèn hazard) để các phương tiện khác có thể quan sát thấy xe mình trên đường. Bật đèn hazard còn giúp tài xế chứng minh xe mình đang gặp trục trặc khi gặp CSGT.

- Đi chậm, sát lề đường bên phải. Không di chuyển ở làn bên trái có tốc độ cao và hạn chế vượt xe khác.

- Trong tình huống tầm nhìn bị hạn chế, có thể di chuyển "bám đuôi" một phương tiện cùng chiều để tận dụng ánh sáng và hướng đi của xe phía trước. Tuy nhiên, cần giữ khoảng cách an toàn, không bám quá sát và chủ động xin hỗ trợ nếu cần, tránh gây nguy hiểm cho cả hai xe.

