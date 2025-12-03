Ngày 3/12, trên cầu Thủ Biên (đoạn qua xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe container biển số 43H-167.XX chở lưới thép công trình lưu thông từ hướng TPHCM sang Đồng Nai. Khi vừa xuống dốc cầu thuộc địa phận Đồng Nai, dây xích chằng hàng bất ngờ bị đứt, khiến toàn bộ lưới thép đổ ập xuống mặt đường và văng sang làn đối diện.

Đúng lúc này, hai người đi xe máy chạy chiều ngược lại không kịp tránh, bị lưới thép va trúng và ngã xuống đường. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thủ Biên. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường, hàng chục tấm lưới thép tràn kín một phần mặt đường, chiếc xe máy bị kẹt dưới đống thép, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài nhiều km.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an xã Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.