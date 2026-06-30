Ngày 30/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 thiếu niên liên quan vụ giả xin đi nhờ xe, đeo mặt nạ, dùng dao khống chế người đi đường để cướp xe máy xảy ra tại xã Xuân Cẩm.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2010), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2009), cùng trú thôn Trung Tâm, xã Xuân Cẩm; Trần Đức Trưởng (SN 2009), trú thôn Mã Quần, xã Xuân Cẩm và Nguyễn Văn Dũng (SN 2008), trú thôn Đông, xã Hiệp Hòa.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, trước khi gây án, nhóm thiếu niên đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể. Khoảng 23h30 ngày 26/6, anh Đặng Anh Dương (SN 2008, trú thôn Bái Thượng, xã Hiệp Hòa) điều khiển xe máy một mình qua thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm thì trở thành mục tiêu của nhóm cướp.

Theo kế hoạch, một đối tượng đứng ven đường vẫy xe xin đi nhờ. Sau khi được anh Dương đồng ý chở, đối tượng này tìm cách dụ nạn nhân chạy vào khu vực vắng người, ít ánh sáng.

Tại đây, các đối tượng còn lại bất ngờ xuất hiện, đeo mặt nạ che kín mặt, cầm dao khống chế, đe dọa rồi cướp chiếc xe máy Honda Vision trị giá khoảng 26,5 triệu đồng trước khi tẩu thoát.

Ngay trong đêm tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân Cẩm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, truy xét các đối tượng. Chỉ sau hai ngày điều tra, đến 28/6, lực lượng công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai sau khi cướp được xe máy đã mang bán với giá hơn 6 triệu đồng. Số tiền thu được được cả nhóm chia nhau tiêu xài và gần như đã sử dụng hết trước khi bị bắt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu hồi chiếc xe máy bị cướp, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm con dao và chiếc mặt nạ các đối tượng sử dụng khi gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.