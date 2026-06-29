Ngày 29/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa liên tiếp điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ các đối tượng gây án.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h30 ngày 25/6, anh Ngụy Tôn Huy (SN 1988, phường Cảnh Thụy), lái xe ô tô dịch vụ đến đón một nam thanh niên tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng theo yêu cầu.

Trong quá trình di chuyển, nam thanh niên nhiều lần thay đổi địa điểm đến. Khi xe đi đến khu vực vắng người thuộc tổ dân phố Tân Độ, phường Yên Dũng, đối tượng mượn điện thoại của anh Huy với lý do gọi người nhà mang tiền đến thanh toán tiền xe.

Đối tượng Lương Văn Dũng và tang vật vụ trộm. Ảnh: CACC.

Lợi dụng lúc tài xế mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ lao vào dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt anh Huy, sau đó cướp chiếc ô tô rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Yên Dũng cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét đối tượng ngay trong đêm.

Do vụ án xảy ra vào thời điểm khuya, tại khu vực ít người qua lại nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h ngày 26/6, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Lương Văn Dũng (SN 2000, trú tại phường Yên Dũng) khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quế Võ.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do đang nợ khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ô tô để bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.