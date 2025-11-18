Chiều 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo tạm cấm ô tô tải có tải trọng trên 15 tấn đi qua đèo Mimosa (đoạn qua phường Xuân Hương) sau khi tuyến đèo xuất hiện sạt lở và nứt mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lệnh cấm có hiệu lực từ 17h30 cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Đèo Mimosa bị sạt lở, tỉnh Lâm Đồng cấm xe có tải trọng trên 15 tấn lưu thông. Ảnh: N.X

Các loại phương tiện khác vẫn được phép đi hai chiều theo phương án tổ chức giao thông hiện hành. Riêng xe tải nặng sẽ được phân luồng qua trung tâm Đà Lạt và một số tuyến đường thay thế.

Phân luồng các hướng vào Đà Lạt

Theo phương án của Sở Xây dựng, phương tiện từ xã Đức Trọng đi Đà Lạt sẽ rẽ từ vòng xoay Liên Khương vào quốc lộ 27, đến ngã 3 Cửa Rừng rồi đi theo tuyến ĐT725 – đèo Tà Nung.

Phương tiện từ xã Đơn Dương, xã Hiệp Thạnh đi Đà Lạt cũng di chuyển theo quốc lộ 27 – ngã 3 Cửa Rừng – ĐT725.

Riêng các dòng xe từ khu vực Đinh Văn, Lâm Hà sẽ đi theo ĐT725, đèo Tà Nung, hướng về làng hoa Vạn Thành vào trung tâm Đà Lạt.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo điểm sạt lở trên đèo. Ảnh: N.X

Đèo Mimosa dài khoảng 11km, là một trong những cửa ngõ chính phía nam vào Đà Lạt. Theo ghi nhận, đoạn cuối đèo xuất hiện khoảng 20m taluy âm bị sụp, tạo hố hàm ếch ăn sâu vào nền đường; mặt đường nứt rộng và hư hỏng kết cấu.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, căng dây cảnh báo và bố trí người trực 24/24 để hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn.

Ba tuyến đèo khác cũng tạm phong tỏa Không chỉ đèo Mimosa, hiện ba tuyến đèo quan trọng dẫn vào Đà Lạt cũng đang bị gián đoạn do sạt lở liên tiếp sau nhiều ngày mưa lớn. Các tuyến bị ảnh hưởng gồm: Đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), Đèo D’ran và Đèo Prenn (quốc lộ 20). Ngành chức năng đang tăng cường kiểm tra, theo dõi hiện trạng và triển khai biện pháp khắc phục tạm thời để bảo đảm giao thông.