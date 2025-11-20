XEM CLIP:

Hiện trường sạt lở khu vực đèo Mimosa, ghi nhận vào sáng 20/11. Clip: Bin Ho

Sáng 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sau sự cố sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đèo Mimosa.

Hiện trường sạt lở đèo Mimosa tại Km226+700 trên Quốc lộ 20 (phường Xuân Hương - TP Đà Lạt). Ảnh: Hữu Tri

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khoảng 23h ngày 19/11, tại khu vực đèo Mimosa Km226+700 trên Quốc lộ 20 (phường Xuân Hương - TP Đà Lạt) xảy ra sạt lở, gây đứt toàn bộ kết cấu nền và mặt đường với chiều dài khoảng 70m, chiều sâu 40m, khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Thời điểm này, xe khách của một đơn vị vận tải chạy qua khu vực sạt lở thì bánh trước bị sụp xuống mép hố, nằm chênh vênh trên đường. Rất may, trên xe chỉ có tài xế và người này đã kịp rời khỏi xe an toàn.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cẩu xe khách ra khỏi vị trí nguy hiểm. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong đêm, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra sạt lở, huy động phương tiện cẩu xe khách ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra sạt lở đèo Mimosa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Người dân cung cấp

Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, Sở Xây dựng phát thông báo tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa trong thời gian khắc phục sự cố.

Cụ thể, từ sáng 20/11, tuyến Quốc lộ 20 qua vị trí sạt lở sẽ cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông từ Km226+500 đến Km226+800 và được hướng dẫn đi theo các tuyến thay thế.

Từ xã Đức Trọng đến TP Đà Lạt (cũ), phương tiện được phân luồng theo hai hướng:

Hướng 1: Tất cả phương tiện lưu thông từ vòng xoay Liên Khương (Km203+400, Quốc lộ 20) vào Quốc lộ 27 (Km174+000) đến Km164+100 (ngã ba cửa rừng), sau đó rẽ vào đường ĐT.725 (Km31+00) để di chuyển đến TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Hướng 2: Các phương tiện (trừ ô tô tải trên 3,5 tấn) lưu thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn, rẽ vào đường Sacom Tuyền Lâm và đi tiếp đến TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Từ xã Đinh Văn Lâm đến TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại, các phương tiện đi đến Km164+100 Quốc lộ 27 rồi rẽ vào đường ĐT.725 để tiếp tục hành trình.

Phương tiện xuất phát từ xã Đơn Dương và xã Hiệp Thạnh di chuyển theo tuyến ngã ba Phi Nôm, đi theo Quốc lộ 27 đến Km164+100 rồi rẽ vào đường ĐT.725 để đến TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Việc phân luồng sẽ được duy trì cho đến khi hoàn thành sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Những ngày qua, nhiều tuyến đường kết nối vào TP Đà Lạt (cũ) liên tục xảy ra lún nứt, sạt lở như: đèo Prenn gần thác Datanla, Quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran, đèo Ngoạn Mục (Quốc lộ 27) và đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C)… gây khó khăn cho việc đi lại.