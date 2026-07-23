Phản ánh về VietNamNet gần đây, một số phụ huynh bức xúc khi thí sinh đã khai báo chứng chỉ IELTS trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT nhưng vẫn không được xét tuyển theo phương thức kết hợp tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân do chưa nộp thêm minh chứng trên cổng tuyển sinh riêng của trường.

Theo phản ánh, yêu cầu này khiến một số thí sinh có chứng chỉ IELTS hợp lệ nhưng không được đưa vào diện xét tuyển theo phương thức kết hợp chỉ vì chưa hoàn tất thêm bước khai báo. Trong khi đó, các phụ huynh cho rằng Bộ GD-ĐT đã đề nghị các cơ sở đào tạo sử dụng dữ liệu chứng chỉ ngoại ngữ do thí sinh khai báo trên hệ thống chung để phục vụ xét tuyển.

Khảo sát của VietNamNet cho thấy nhiều trường đại học phía Nam cũng yêu cầu thí sinh nộp thêm minh chứng cho các chứng chỉ bên cạnh việc khai báo trên hệ thống của Bộ. Tuy nhiên, cách thức tiếp nhận và xử lý hồ sơ giữa các trường có sự khác biệt.

Tại Đại học Y Dược TPHCM, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ quốc tế được sử dụng để xét điểm khuyến khích, với mức cộng tối đa là 1,5 điểm theo thang điểm 30.

Theo quy định của trường, điểm khuyến khích chỉ được tính khi thí sinh nộp bản sao chứng thực chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc kết quả SAT đạt ngưỡng theo quy định. Mọi thông tin trên minh chứng phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin thí sinh; các trường hợp sai lệch hoặc không thống nhất sẽ không được giải quyết.

Đáng chú ý, ngoài việc khai báo chứng chỉ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh vẫn bắt buộc phải nộp bản sao chứng thực cho Đại học Y Dược TPHCM.

Đối với chứng chỉ IELTS và TOEFL iBT, thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Riêng kết quả SAT phải được nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo đại học, đồng thời cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản College Board để nhà trường kiểm tra, đối chiếu. Trường không thu bất kỳ khoản phí nào cho việc xác minh.

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Trong khi đó, Trường ĐH Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) áp dụng cách tiếp nhận linh hoạt hơn. Trao đổi với VietNamNet, ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết thí sinh có thể nộp minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc trên cổng tuyển sinh của nhà trường.

"Dữ liệu từ hai hệ thống sẽ được đồng bộ. Nhà trường đối chiếu và sử dụng thông tin theo hướng có lợi nhất cho thí sinh", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, việc tiếp nhận dữ liệu từ cả hai nguồn nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, đặc biệt trong trường hợp xảy ra sai sót hoặc trục trặc kỹ thuật khi khai báo trên một trong hai hệ thống.

Đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng khẳng định nhà trường không thu bất kỳ khoản phí nào đối với việc tiếp nhận, xác minh hay đối chiếu minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ.

Tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, PGS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo cho biết nhà trường chấp nhận minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ được nộp trên hệ thống của Bộ GD-ĐT hoặc trên cổng thông tin của trường. Việc xác minh được thực hiện miễn phí.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho biết bước sơ tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, nhất là với thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT. Thông qua sơ tuyển, nhà trường kiểm tra điểm học bạ và các minh chứng. Nếu phát hiện sai sót, thí sinh sẽ được thông báo để kịp thời bổ sung, điều chỉnh trước khi đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Đối với các trường hợp được cộng điểm ưu tiên, như có chứng chỉ ngoại ngữ, trường cũng kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ. Nếu phát hiện thiếu minh chứng hoặc chứng chỉ chưa hợp lệ, nhà trường sẽ chủ động liên hệ để hướng dẫn thí sinh bổ sung khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Toàn bộ quá trình sơ tuyển, xác minh và đối chiếu minh chứng đều được thực hiện miễn phí. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh chỉ phải nộp lệ phí khi chính thức đăng ký xét tuyển. "Mục đích của sơ tuyển là giúp thí sinh phát hiện những thiếu sót trong hồ sơ để kịp thời bổ sung, bảo đảm quyền lợi khi xét tuyển", ông Sơn nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, dù thí sinh nộp minh chứng trên hệ thống của trường hay trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, nhà trường đều tiếp nhận và sử dụng để phục vụ công tác xét tuyển.

Thực tế cho thấy, dù Bộ GD-ĐT đã triển khai Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung nhằm tiếp nhận dữ liệu và phục vụ xét tuyển, nhiều trường đại học vẫn duy trì quy trình xác minh riêng để bảo đảm tính chính xác của các chứng chỉ được sử dụng.



Tuy nhiên, cách thực hiện giữa các trường hiện chưa thống nhất. Có trường chấp nhận dữ liệu từ hệ thống của Bộ hoặc hệ thống riêng; có trường yêu cầu nộp thêm bản sao chứng thực hoặc đối chiếu trực tiếp với đơn vị cấp chứng chỉ. Dù khác nhau về quy trình, điểm chung là hầu hết các trường không thu thêm chi phí đối với việc xác minh, đối chiếu các minh chứng này.