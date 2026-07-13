Tại Đại học Kinh tế quốc dân, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, dự đoán điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ dao động từ 23 đến 28,5 điểm, thấp hơn khoảng 0,25 điểm so với mức 23-28,83 của năm ngoái.

Trong đó, điểm chuẩn sẽ được chia thành 4 nhóm: nhóm có điểm chuẩn dự kiến rất cao (27,5-28,5 điểm); nhóm cao (26-27,5 điểm); nhóm trung bình (24,5-26 điểm) và nhóm thấp (23-24,5 điểm).

Đối với các ngành có sức hút lớn như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing..., điểm chuẩn có thể cao hơn khoảng 0,25-0,5 điểm so với mặt bằng chung của trường.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của trường. Theo đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cùng ngành Khoa học máy tính được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu với điểm chuẩn trên 28,5.

Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano dự kiến lấy từ 27,5-28,5 điểm.

Phần lớn các ngành còn lại có điểm chuẩn khoảng 25,75-26,5 điểm. Một số ngành được dự báo có mức điểm thấp hơn, khoảng 20-22 điểm, gồm Công nghệ Dệt - May, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa dược, Hóa học Mỹ phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi trường...

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội dao động 19-29,39, trong đó chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Tại Học viện Tài chính, điểm chuẩn năm 2026 được dự báo dao động trong khoảng 21-27 điểm, tùy từng ngành đào tạo. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường này theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 21-26,6 điểm, trong đó cao nhất là ngành Kiểm toán.

Trong khi đó, tại Trường Đại học Mở Hà Nội, PGS.TS Dương Thăng Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết phổ điểm năm nay có sự phân hóa tương đối rõ giữa các nhóm thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường đại học trong công tác tuyển sinh. Một số môn thi có sự dịch chuyển về phổ điểm so với năm trước, trong khi nhiều tổ hợp xét tuyển truyền thống vẫn giữ được tính ổn định.

Theo ông Long, từ kết quả phân tích phổ điểm, mức độ cạnh tranh ở nhiều ngành đào tạo dự kiến tiếp tục duy trì ở mức tương đối ổn định. Những ngành có sức hút lớn vẫn ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký cao, song cơ hội trúng tuyển vẫn rộng mở nếu thí sinh có chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Về điểm chuẩn dự kiến, căn cứ vào phổ điểm năm 2026 và điểm chuẩn của các năm trước, ông Long cho hay nhiều ngành được dự báo sẽ đảm bảo tính ổn định, không có những biến động quá lớn về điểm chuẩn.

Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 0,5-1,4 điểm.

Theo ông Tùng, nguyên nhân là số lượng thí sinh dự thi theo tổ hợp B00 tăng, đồng thời lượng thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên cũng nhiều hơn năm trước. Đáng chú ý, số thí sinh đạt mức 24-26 điểm tăng khoảng 30%, trong khi số thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên tăng từ 44-95% tùy từng mức điểm.

Ông Tùng nhận định phổ điểm năm 2026 khá tương đồng với năm 2024. Vì vậy, điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ tiệm cận mức của năm 2024 hơn là năm 2025. Đối với các tổ hợp A00 và D01, mức tăng điểm chuẩn dự kiến sẽ nhẹ hơn so với tổ hợp B00.

Điểm chuẩn thực tế của từng ngành, từng trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, phương thức xét tuyển cũng như điểm xét tuyển của nhóm thí sinh đăng ký vào từng ngành.

Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên chỉ dựa vào mức điểm chuẩn dự báo để quyết định đăng ký nguyện vọng. Thay vào đó, cần kết hợp nhiều yếu tố như kết quả thi của bản thân, phổ điểm, điểm chuẩn các năm trước, mức độ yêu thích ngành học, yếu tố tài chính, khoảng cách… để xây dựng danh sách nguyện vọng hợp lý.