Năm 2026 Trường ĐH Nha Trang tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình đào tạo. Trong đó nhóm chương trình đào tạo đặc biệt là 13, trong số này chương trình đặt hàng từ doanh nghiệp là 6; Số chương trình đặc biệt (tiên tiến - chất lượng cao) là 7 và nhóm chương trình đào tạo chuẩn là 58.

Thí sinh có thể sử dụng một hoặc đồng thời các phương thức xét tuyển vào 1 ngành/chương trình đào tạo.

Trường ĐH Nha Trang sử dụng các phương thức sau:

1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD- ĐT.

1. Xét tuyển dựa vào Điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội năm 2026 với thang điểm 1200 và 150.

3. Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hai phương thức 2 và 3 sẽ áp điểm điều kiện tiếng Anh ở một số ngành đào tạo và thực hiện quy đổi tương đương theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được sử dụng để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (PT3). Quy định này áp dụng đối với thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh theo Quy chế thi hiện hành. Điểm quy đổi sẽ được tính vào tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh tương ứng như sau:



Đặc biệt phương thức 3 các tổ hợp xét tuyển bắt buộc gần như có môn Toán và Ngữ văn. Đối với điều kiện tiếng Anh, Trường Đại học Nha Trang sử dụng điểm học bạ môn tiếng Anh. Các tổ hợp xét tuyển phương thức xét từ điểm thi tốt nghiệp như sau:

Trường ĐH Nha Trang miễn phí 100% ở ký túc xá cho sinh viên theo học ở các chương trình theo đặt hàng đào tạo của Tập đoàn Minh Phú và Tập đoàn Hải Vương gồm các ngành: Công nghệ chế biến thuỷ sản, Nuôi trồng thuỷ sản, Công nghệ sinh học, Cơ khí thủy sản thông minh và miễn phí 100% ở ký túc xá cho sinh viên gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn và học tập tốt ở tất cả các ngành cũng nhiều chính sách học bổng, khen thưởng đối với thủ khoa, á khoa toàn trường và các ngành đào tạo.