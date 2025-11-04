Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất với kế hoạch chung của Bộ; công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký, đảm bảo công bằng trong tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo cần cung cấp thông tin tuyển sinh nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, đồng thời triển khai hoạt động tư vấn và truyền thông cho kỳ tuyển sinh năm 2026.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đồng thời, các trường phải tuân thủ quy chế tuyển sinh, quy định pháp luật hiện hành; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình với Bộ, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra các mốc thời gian đáng chú ý của kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

Cụ thể, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường vào ngày 15/2.

Ảnh: Thanh Hùng.

Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống từ ngày 17 đến 21/6. Sau đó, thí sinh cung cấp thông tin; điểm tiếp nhận rà soát, chỉnh sửa và xác nhận thông tin về chế độ ưu tiên.

Ngày 20/6, thí sinh nộp các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT cho điểm tiếp nhận để rà soát. Các đơn vị này sẽ cập nhật kết quả sơ tuyển và các kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực hoặc tư duy (nếu có).

Từ thời điểm thí sinh đăng ký dự thi đến hết ngày 30/8, các cơ sở đào tạo và Sở GD-ĐT sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo hình thức trực tuyến.

Thí sinh và cơ sở đào tạo hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ngày 20/6. Hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống trước ngày 30/6.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Từ ngày 1/5-20/5/2026, Sở GD-ĐT cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Ngày 8/7/2026, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khoẻ, pháp luật.

17h ngày 10/7/2026, cơ sở đào tạo hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 21/7/2026.

Trước 17h ngày 13/8, thí sinh sẽ được thông báo trúng tuyển đợt 1. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 21/8/2026.

Cơ sở giáo dục thông báo tuyển sinh bổ sung từ ngày 22/8/2026.

Các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vẫn tiếp tục được áp dụng trong năm 2026, tuy nhiên đối với xét tuyển học bạ THPT, hiện Bộ vẫn chưa có quyết định tiếp tục hay bỏ.