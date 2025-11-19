PGS.TS Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, cho hay Hội đồng vừa ký quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên, trong đó có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.

Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả, nếu không có khiếu nại hoặc phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt chuẩn cho các ứng viên.

So với danh sách ứng viên được công bố sau phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước diễn ra ngày 2/11, số ứng viên chính thức được công nhận không thay đổi.

Như vậy so với năm 2024, số ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay tăng mạnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau đó, có 1.014 ứng viên được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 838 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận.

Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.

Trong số các giáo sư năm nay, giáo sư trẻ nhất là ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi. Hiện ông là Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM. Ông Trung sinh năm 1986, quê ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Hai phó giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Đỗ Quang Lộc (giảng viên khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và bà Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cùng sinh năm 1992.