Theo đó, thí sinh lưu ý đăng ký tại cổng thông tin khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: https://hsa.edu.vn. Cổng thông tin có thể sử dụng được trên máy tính và điện thoại.

Để đăng ký dự thi, thí sinh cần chuẩn bị số điện thoại, thư điện tử (email), ảnh chân dung.

Thí sinh bắt buộc phải có số điện thoại để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại để xác nhận đăng ký tài khoản dự thi, xác nhận hủy ca thi, xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu. Số điện thoại này cần đã đăng ký chính chủ để tránh tình trạng mất hoặc bị khóa.

Thí sinh cũng bắt buộc phải có email cá nhân; không sử dụng email của người khác để đăng ký tài khoản. Mật khẩu và email phải được bảo mật.

Thí sinh lưu ý ảnh chân dung (bản điện tử, định dạng .jpg hoặc .jpeg, dung lượng không quá 5MB, kích thước 4x6 cm, đặt tên là số thẻ căn cước). Ảnh chụp trên phông nền sáng màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính. Ảnh được chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi. Ảnh chân dung sẽ được sử dụng để nhận diện vào phòng thi và in trên Phiếu báo điểm.

Viện Đào tạo số và Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, trong quá trình làm bài thi, thí sinh đọc kỹ câu hỏi đề thi; kiểm tra kết quả làm bài làm, điểm bài thi (điểm từng phần và tổng điểm) sau khi nộp bài. Nếu có kiến nghị, thắc mắc về câu hỏi thi, điểm bài thi, công tác tổ chức thi... phải báo với cán bộ coi thi/Hội đồng thi trước khi ca thi kết thúc. Mọi ý kiến thắc mắc của thí sinh sau khi đã rời khỏi phòng thi đều không được xem xét giải quyết. Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN là bài thi không phúc khảo và không công bố đáp án.

Thí sinh xem hướng dẫn các bước đăng ký dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 tại đây.

Về thời gian đăng ký thi Đánh giá năng lực, thí sinh lập tài khoản dự thi từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/12/2025 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/

Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 ca thi duy nhất trong các đợt thi, lịch đăng ký ca thi dự kiến từ 9h ngày 28/12 đến 16h30 ngày 7/2/2026 (trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian đăng ký ca thi, Viện Đào tạo số và Khảo thí sẽ thông báo cho thí sinh trước 10 ngày tại các trang thông tin).

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kỳ thi) từ 9h ngày 8/2 đến 9h ngày 14/2/2026.

Thí sinh lưu ý, thời gian đăng ký ca thi có thể kết thúc sớm hơn khi số chỗ dự thi đã được thí sinh đăng ký hết. Hệ thống chỉ cho phép tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm.

Năm 2026, các đợt thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 24/5/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…