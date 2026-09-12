Thống kê của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho thấy lớp 12A2 chuyên Tiếng Anh khóa 2024-2026 đạt nhiều thành tích ấn tượng. Theo đó, có đến 36/43 học sinh của lớp đạt IELTS từ 8.0 trở lên; 29 em có điểm SAT từ 1.500 trở lên.

Tập thể lớp cũng có 3 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và nhiều giải học sinh giỏi tiếng Anh các cấp.

Tập thể lớp 12A2 chuyên Tiếng Anh khóa 2024-2026 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, 100% học sinh của lớp trúng tuyển các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế. Có 17 học sinh trúng tuyển vào và theo học tại các trường đại học trên thế giới, như: ĐH Quốc gia Singapore (NUS); ĐH Osaka (Nhật Bản); ĐH Bocconi (Italia); ĐH Indiana, ĐH Purdue (Mỹ); ĐH RMIT (Australia)...

Trong đó, 8 em giành được học bổng toàn phần của các trường đại học top đầu thế giới.

Có thể kể đến như em Nguyễn Bùi Hoa Ngân vượt qua tỷ lệ tuyển sinh chỉ 7% của ĐH Colby (Mỹ) để nhận học bổng toàn phần với mức hỗ trợ tài chính 79.560 USD/năm (tương đương khoảng 8,5 tỷ đồng cho 4 năm học). ĐH Colby hiện xếp hạng 24 trong nhóm các trường đại học khai phóng tại Mỹ.

Một thành viên khác của lớp là Nguyễn Nam Khánh cũng đạt học bổng trị giá 68.000 USD/năm cho 4 năm học (tổng giá trị tương đương hơn 6,7 tỷ đồng) của ĐH Hamilton. Đây là trường giữ vị trí thứ 13 trong danh sách các trường ĐH khai phóng hàng đầu của Mỹ.

Ngoài ra, các em Ngô Phương Linh, Nguyễn Minh Phương đã vượt qua các vòng kiểm duyệt gắt gao để nhận học bổng toàn phần của Chính phủ theo diện đại học tiến cử lần tại ĐH Osaka và ĐH Tsukuba - hai trường công lập danh tiếng tại Nhật Bản.

Lớp 12A2 chuyên Tiếng Anh còn có Nguyễn Quang Trung nhận mức học bổng cao nhất - miễn 100% học phí toàn khóa học của ĐH Bocconi. ĐH Bocconi là trường đại học giữ vị trí số 1 tại Ý và xếp hạng 17 thế giới về khối ngành khoa học xã hội và quản lý, theo QS Rankings.

Ảnh: NVCC

Cô Phạm Hoài Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 Chuyên Tiếng Anh cho hay, kết quả ấn tượng này không chỉ đến từ sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự đồng hành của gia đình và thầy cô, mà quan trọng hơn là tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của tập thể lớp.

“Cô trò đã cùng nhau gắn kết, động viên nhau cố gắng, nỗ lực và có thể nói, chúng tôi không chỉ là một lớp học mà thực sự là một gia đình. Đây cũng là điều mà tôi cảm thấy tâm đắc và tự hào nhất về các em”, cô Thu chia sẻ.

Cô Thu cho biết điều cô vui nhất là các thành viên trong tập thể lớp không chỉ giới hạn bản thân ở lĩnh vực ngôn ngữ mà còn tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở nhiều lĩnh vực mới khi bước vào đại học như kinh tế - tài chính, truyền thông, thiết kế, công nghệ thông tin, kỹ thuật, quan hệ quốc tế, khoa học tự nhiên, luật...

Chia sẻ với VietNamNet, TS Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho hay nhà trường rất vui và tự hào về những kết quả mà lớp 12A2 chuyên Anh khóa 2024-2026 đạt được.

“Các em luôn mang trong mình tinh thần Chuyên Ngoại ngữ với những phẩm chất của công dân toàn cầu. Tôi cũng có duyên được trực tiếp giảng dạy lớp và đồng hành cùng các em. Tập thể lớp không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn có những kỹ năng nhạy bén; các em không chỉ có bản lĩnh mà còn có khát vọng và khả năng thích ứng. Nhà trường tin rằng các thành viên trong tập thể lớp sẽ còn tiếp tục tiến xa trên hành trình chinh phục chính mình và trưởng thành”, bà Chi nói.