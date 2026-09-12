Hoàng Bảo Anh được vinh danh là thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026 bằng phương thức sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Với điểm SAT 1600/1600 và IELTS 8.5, nữ sinh đạt tổng điểm quy đổi 30/30 và trúng tuyển Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh.

Hoàng Bảo Anh là một trong những thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026. Ảnh: NVCC

Chuyên Trung nhưng vẫn duy trì tiếng Anh

Bảo Anh cho biết em tiếp xúc với ngoại ngữ khá sớm và được truyền cảm hứng học môn này từ nhỏ nhờ mẹ - một tiếp viên hàng không. “Bố mẹ em cho rằng biết thêm một ngoại ngữ sẽ mang lại nhiều lợi ích trong tương lai nên luôn động viên và ủng hộ em theo đuổi các mục tiêu học ngoại ngữ. Khi dần lớn lên, em cũng cảm thấy việc giao tiếp được với người nước ngoài rất vui và mang tới cảm giác mới lạ, đầy phấn khích”, Bảo Anh chia sẻ.

Năm lớp 8, Bảo Anh thi IELTS lần đầu tiên và đạt 8.0. Đến lớp 11, khi là học sinh lớp chuyên Trung, Bảo Anh tiếp tục thi và nâng kết quả IELTS lên 8.5.

Bảo Anh chia sẻ, sau tốt nghiệp THCS, em thi vào khối chuyên Tiếng Trung vì muốn biết thêm một ngoại ngữ mới.

Trong 3 năm THPT, Bảo Anh dành phần lớn thời gian học tiếng Trung, song vẫn duy trì phát triển vốn tiếng Anh.

Tuy vậy, việc làm quen với một ngoại ngữ mới cùng hệ thống chữ viết khác biệt khiến em gặp không ít khó khăn. “Khó khăn lớn nhất là việc nhận diện và ghi nhớ chữ Hán, cùng với đó em vẫn phải song song duy trì trình độ tiếng Anh. Đến lớp 11, khi đã quen với tiếng Trung, em mới cân bằng được cả hai”, Bảo Anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC.

“Đắm mình” vào ngoại ngữ, sẵn sàng cho phép mình mắc lỗi

Chia sẻ về phương pháp học, Bảo Anh cho rằng việc học hiệu quả nhất khi bản thân thực sự hứng thú.

“Nếu chúng ta cứ nghĩ môn học hay phần kiến thức nào đó khó lắm, không học được thì sẽ khó có thể vượt qua. Em luôn suy nghĩ và dặn mình, khó đến mấy cũng hãy thử bắt tay vào làm. Nếu vướng hay vấp ở đâu thì sẽ tìm cách giải quyết sau. Điều quan trọng là sẵn sàng cho phép bản thân được sai, thậm chí chấp nhận điểm kém một vài lần, rồi sẽ có ngày đạt điểm cao”, Bảo Anh chia sẻ.

Riêng với ngoại ngữ, Bảo Anh cho hay, phương pháp hiệu quả là “đắm mình” vào ngôn ngữ mình muốn học. “Em thường xuyên xem các clip bằng ngoại ngữ, đồng thời sử dụng chúng trong giao tiếp hằng ngày. Em cũng đọc nhiều sách bằng Tiếng Anh để tăng vốn từ và hiểu ngữ cảnh dùng từ phù hợp”, Bảo Anh chia sẻ.

Để học tốt cả 2 ngoại ngữ, theo nữ sinh, không có cách nào khác ngoài sự tập trung cao độ. “Trên lớp, em tập trung hoàn toàn cho Tiếng Trung, ở nhà em trau dồi thêm Tiếng Anh. Khi phân định rõ thời gian học và nghỉ ngơi, em vừa tiếp thu được kiến thức, vừa không bị mệt”, nữ sinh nói.

Năm lớp 12, dù tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT, Bảo Anh vẫn đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 trong kỳ thi SAT.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương tặng Giấy khen cho Hoàng Bảo Anh với thành tích thủ khoa đầu vào của trường năm 2026.

Bảo Anh chọn Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Ngoại thương vì ấn tượng với môi trường học tập mang tính quốc tế và sự năng động, bản lĩnh của sinh viên trường.

“Trường ĐH Ngoại thương luôn là môi trường mơ ước của em. Em rất ấn tượng với các anh chị đi trước - những người không chỉ giỏi mà còn rất năng động, sáng tạo. Em hy vọng đây là môi trường để bản thân được thử thách, học hỏi và hoàn thiện mỗi ngày”, Bảo Anh tâm sự.

Trong tương lai, nữ sinh muốn phát huy lợi thế Tiếng Anh và Tiếng Trung để tiếp cận những tri thức mới, mở rộng mạng lưới bạn bè và thế giới quan.

Mục tiêu gần nhất của Bảo Anh là đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK 4. Xa hơn, nữ sinh mong muốn được tham gia những chương trình giao lưu, tìm kiếm cơ hội trao đổi sinh viên tại các trường đại học nước ngoài để có thêm những trải nghiệm và cơ hội học hỏi.