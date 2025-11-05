Liên quan đến liêm chính khoa học tuyển sinh sau đại học trong thời gian qua, sáng nay 5/11, lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã thông tin về vấn đề này.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết ngày 20/10/2025, nhà trường đã nhận được email tố cáo một số cá nhân thuộc trường gian lận trong nghiên cứu và vi phạm liêm chính khoa học.

Hai ngày sau, tức 22/10/2025, trường đã gửi thư mời người tố cáo đến làm việc để cung cấp thêm thông tin, tài liệu và minh chứng, nhưng người tố cáo không đến.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Lê Huyền

“Căn cứ Điều 25 Luật Tố cáo 2018 và Thông tư 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy trình xử lý đơn thư, email tố cáo nặc danh không đủ điều kiện để thụ lý theo quy định. Tuy nhiên, do nội dung thư tố cáo liên quan đến các sự việc và cá nhân cụ thể trong trường, nhà trường đã chủ động rà soát, xác minh để đảm bảo hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tuân thủ nguyên tắc liêm chính khoa học và quy định pháp luật”, PGS Nguyễn Trọng Hào nói.

Ông Hào cho biết, hiện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang xây dựng dự thảo Quy định về Liêm chính khoa học, lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc và dự kiến ban hành trong thời gian tới.

TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ liêm chính khoa học cho biết nhà trường đã lập Tổ Liêm chính khoa học với 7 thành viên. Sau đó, có một người xin rút khỏi tổ vì lý do cá nhân, và Tổ vẫn tiếp tục làm việc bình thường.

TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ liêm chính khoa học. Ảnh: Lê Huyền

Tổ công tác Liêm chính khoa học sẽ làm việc về các vấn đề tuyển sinh sau đại học, trong đó có liên quan đến thí sinh Âu Nhật Huy và PGS.TS Trần Thị Khánh Tường. Tổ sẽ xác minh các vấn đề chuyên môn dựa trên quy định về liêm chính khoa học cũng như thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Trước đây, nhà trường cũng đã có tổ liêm chính khoa học, còn hiện nay xây dựng quy định về liêm chính khoa học dựa trên các quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cũng như Nghị định 262/2025/NĐ-CP. Tổ công tác sẽ làm việc khách quan, trung thực, và khi có kết luận cuối cùng, nhà trường sẽ công bố chính thức.