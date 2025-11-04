Xem danh sách 900 giáo sư và phó giáo sư năm 2025 TẠI ĐÂY

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, trong đó có 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Có 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Trong số 71 giáo sư năm nay, giáo sư trẻ nhất là ông Trần Quốc Trung 39 tuổi. Hiện ông là Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM, một trong những cơ sở đào tạo kinh tế hàng đầu Việt Nam. Ông Trung sinh năm 1986, ông Trần Quốc Trung quê ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Hội đồng giáo sư Nhà nước. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngoài ra có nhân vật nổi bật như ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicostone, người sở hữu khối tài sản khoảng 9.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Đỗ Quang Lộc (giảng viên tại khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và bà Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cùng sinh năm 1992, 33 tuổi, là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

Bên cạnh đó có rất nhiều ứng viên với thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học và công tác.

Theo quy định, sau 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả, nếu không có khiếu nại hoặc phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt chuẩn cho các ứng viên.